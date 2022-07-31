В Турции допустили, что поставки зерна с Украины начнутся в течение суток
Подготовка к отправке первого корабля с украинским зерном завершена, вероятно, он покинет Одессу в понедельник, 1 августа. Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире Kanal7.
«Суда готовы покинуть одесский порт. Первое судно, вероятно, покинет порт уже завтра утром», — сказал он (цитата по Anadolu).
Калын предположил, что ситуация поспособствует возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, если достигнутые 22 июля соглашения о гарантии безопасного вывоза зерна из трех украинских портов будут успешно выполняться. Аналогичное суждение прежде высказывал глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу, указав, что соглашение может позволить повысить доверие между Москвой и Киевом.
Как пишет CNN Türk, в составе первого конвоя пройдут 16 кораблей, в турецкие территориальные воды они прибудут к 3 августа. После отгрузки в Турции зерно, скорее всего, направится в Сомали. В ООН указывали, что в этой стране с голодом столкнулись уже почти 250 тыс. человек.
Власти Украины вскоре после заключения соглашения о зерне усомнились в перспективности диалога с Россией, причиной стал удар российских сил по порту Одессы. Президент Владимир Зеленский назвал произошедшее «вопиющим российским варварством», выразив уверенность, что инцидент «уничтожил саму возможность» тезисов о необходимости диалога с Россией.
В Кремле угрозы для вывоза зерна с Украины после произошедшего не увидели. «Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять, не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В российском МИДе подтвердили нанесение ударов. «Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.