Украина заявила о прибытии в Ливан сирийского судна с «украденным зерном»
Сирийское судно, на которое наложены санкции США, пришвартовалось в ливанском порту Триполи, с «украденным Россией у Украины ячменем и пшеницей», заявили Reuters в украинском посольстве в Бейруте.
Судно вышло из крымского порта, который закрыт для международных перевозок, перевозя 5 тыс. тонн ячменя и 5 тыс. тонн муки, утверждают в украинском диппредставительстве.
По данным сайта MarineTraffic, судно Laodicea пришвартовалось в Триполи в среду, 27 июля.
В конце мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей около полумиллиона тонн зерна.
По мнению украинской стороны, российские военные вывозят зерно в Крым, в Москве эти обвинения отвергают.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что у организации нет данных, которые подтверждали бы заявления Киева о том, что Россия экспортирует украинское зерно.
Глава МИД России Сергей Лавров на вопрос журналиста о продаже Россией «украденного» зерна напомнил, что Москва занимается на Украине избавлением востока страны от «неонацистского режима» и призвал украинских журналистов не равнять по себе.
«У вас все время голова болит о том, где бы что своровать? И вы думаете, что все так поступают?», — спросил в ответ глава российского МИДа.
После продолжительных переговоров Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Договоренности предусматривают создание коридора для его вывоза.
Министр обороны России Сергей Шойгу уточнял, что в соглашение входят два документа. Согласно первому из них ООН подключится к снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинского зерна по морскому гуманитарному коридору из украинских портов.
Стороны также договорились о создании координационного центра, о начале работы которого Турция сообщила 27 июля.
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс анонсировал, что первое судно с зерном может выйти из украинского порта уже в пятницу, 29 июля.