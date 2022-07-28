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Украина заявила о прибытии в Ливан сирийского судна с «украденным зерном»

Сирийское судно вышло из крымского порта и доставило 5 тыс. тонн «украденного ячменя» и 5 тыс. тонн «украденной муки» в Триполи, заявило украинское посольство. В Москве эти обвинения отвергают.
Триполи
Триполи (Фото: Bilal Hussein / AP)

Сирийское судно, на которое наложены санкции США, пришвартовалось в ливанском порту Триполи, с «украденным Россией у Украины ячменем и пшеницей», заявили Reuters в украинском посольстве в Бейруте.

Судно вышло из крымского порта, который закрыт для международных перевозок, перевозя 5 тыс. тонн ячменя и 5 тыс. тонн муки, утверждают в украинском диппредставительстве.

По данным сайта MarineTraffic, судно Laodicea пришвартовалось в Триполи в среду, 27 июля.

Лавров ответил на вопрос журналиста о продаже Россией «украденного» зерна
Политика
Сергей Лавров

В конце мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей около полумиллиона тонн зерна. 

По мнению украинской стороны, российские военные вывозят зерно в Крым, в Москве эти обвинения отвергают.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что у организации нет данных, которые подтверждали бы заявления Киева о том, что Россия экспортирует украинское зерно.

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Reuters узнал об аннулировании Каиром сделок по зерну с Украины
Бизнес
Фото:Vince Streano / Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров на вопрос журналиста о продаже Россией «украденного» зерна напомнил, что Москва занимается на Украине избавлением востока страны от «неонацистского режима» и призвал украинских журналистов не равнять по себе.

«У вас все время голова болит о том, где бы что своровать? И вы думаете, что все так поступают?», — спросил в ответ глава российского МИДа.

После продолжительных переговоров Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Договоренности предусматривают создание коридора для его вывоза.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнял, что в соглашение входят два документа. Согласно первому из них ООН подключится к снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинского зерна по морскому гуманитарному коридору из украинских портов.

Стороны также договорились о создании координационного центра, о начале работы которого Турция сообщила 27 июля.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс анонсировал, что первое судно с зерном может выйти из украинского порта уже в пятницу, 29 июля.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Ливан Сирия Украина судно зерно
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