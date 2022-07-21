МИД Турции оценил переговоры по зерну фразой «все идет хорошо»

Чавушоглу увидел в возможном решении проблемы вывоза украинского зерна шанс на укрепление доверия между Москвой и Киевом. В ближайшие дни могут быть «хорошие новости» по этому вопросу, нужные обязательства уже взяли США и Евросоюз

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Контакты с делегациями России, Украины и ООН по вопросу вывоза зерна из украинских портов продолжаются, в ближайшие дни Анкара надеется сообщить «хорошие новости», заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber.

Министр отметил, что результатом переговоров станет не только возможность Украины вывезти зерно, Россия также сможет экспортировать эту продукцию, а также необходимые миру удобрения. Он пояснил, что, несмотря на отсутствие санкций против этих категорий товаров, ограничительные меры введены против судов, которые перевозили бы такую продукцию, из этого складываются проблемы с вопросами логистики и страховки.

«Чтобы эти платежи были сделаны, банковская система должна их обработать. В этих вопросах США и другие страны Евросоюза уже взяли на себя обязательства устранить эти барьеры. Так что сейчас все идет хорошо, надеюсь, ничего не случится, и мы справимся», — подчеркнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что сейчас Анкара не надеется на перемирие между сторонами. При этом возможное достижение соглашения по зерну поможет Москве и Киеву укрепить доверие.

«Не стоит рассматривать это только как продовольственный кризис. Мы также надеемся, что с точки зрения достижения соглашения двух стран это будет важный шаг», — добавил министр.

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13 июля в Стамбуле прошла встреча представителей России, Украины, Турции и ООН. Москва передала свои предложения по решению ситуации с поставками зерна. Согласно заявлению Минобороны России, остальные участники встречи в целом поддержали инициативу. Меморандум сторон по вопросу зерна может быть подписан в ближайшие дни, анонсировал 20 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава российского МИДа Сергей Лавров позднее уточнил: стороны договорились о базовых принципах, в соответствии с которыми будет вывозиться зерно с Украины, но предложение Москвы обсудить «вторую часть пакета» встретило сопротивление Киева, а делегация ООН «стыдливо промолчала». «Мы вчера послали сигнал господину генеральному секретарю [ООН] и сказали: как же так, это же твоя инициатива, ну вот давайте сейчас с украинским решим, а потом с российским», — добавил министр. Пока решены не все вопросы, однако прогресс есть, оценил президент России Владимир Путин.

