В ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке
ООН готова отправить в поселок Еленовка в ДНР группу экспертов для расследования обстоятельств удара по СИЗО, сообщил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, передает Reuters.
В международном комитете Красного Креста также сообщили, что ищут способы попасть на место происшествия. Красный Крест предложил помощь в эвакуации раненых. В организации подчеркнули, что военнопленные не являются участниками конфликта и их нельзя атаковать в соответствии с международным гуманитарным правом.
Об ударе по зданию тюрьмы с украинскими военнопленными накануне сообщили власти ДНР. Минобороны России позднее заявило, что украинские силы обстреляли СИЗО, где содержались в том числе бойцы «Азова» (его символика признана в России экстремистской и запрещена).
В штабе территориальной обороны заявили, что «преступный киевский режим» специально уничтожает пленных, чтобы «замести следы военных преступлений» против мирного населения и чтобы остальные солдаты не сдавались в плен.
Официальный Киев отрицает обвинения и утверждает, что ВСУ не наносили удара по СИЗО.
СК России возбудил по факту удара уголовное дело по ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
30 июля Минобороны опубликовало списки погибших и раненых. По данным ведомства, жертвами удара стали 50 человек, личности двух из них не установлены. Пострадали 73 человека.