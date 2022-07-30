В ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Фанаты «Факела» в матче с «Динамо» скандировали «Fan ID — убийца футбола» Спорт, 21:11
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии Спорт, 21:05
Тарасова назвала Fan ID «злостным и гадким» решением Спорт, 20:47
В Энергодаре продлили комендантский час из-за обстрелов Политика, 20:46
Полиция пришла на фестиваль «Подростки и котики» в Москве Политика, 20:44
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 20:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:28
В ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке Политика, 20:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Тимати сообщил о приобретении всех активов Starbucks в России Бизнес, 20:21
«Кровосток» сообщил об отмене концерта в Москве «из-за давления властей» Life, 20:10
«Зенит» довел беспроигрышную серию с московскими клубами до 18 матчей Спорт, 20:09
«Ведомости» сообщили о продаже российского бизнеса OBI за €1 Бизнес, 19:56
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 19:55
Мурманский губернатор предложил ненавидящим русских «катиться к черту» Политика, 19:35
Военная операция на Украине ,  
0 

В ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Организация готова отправить на место инцидента группу экспертов. По данным Минобороны России, при ударе по тюрьме с украинскими пленными погибли 50 человек, более 70 пострадали. Москва обвинила в атаке ВСУ, Киев отверг обвинения
Следственный изолятор в Еленовке
Следственный изолятор в Еленовке (Фото: РИА Новости)

ООН готова отправить в поселок Еленовка в ДНР группу экспертов для расследования обстоятельств удара по СИЗО, сообщил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, передает Reuters.

В международном комитете Красного Креста также сообщили, что ищут способы попасть на место происшествия. Красный Крест предложил помощь в эвакуации раненых. В организации подчеркнули, что военнопленные не являются участниками конфликта и их нельзя атаковать в соответствии с международным гуманитарным правом.

Об ударе по зданию тюрьмы с украинскими военнопленными накануне сообщили власти ДНР. Минобороны России позднее заявило, что украинские силы обстреляли СИЗО, где содержались в том числе бойцы «Азова» (его символика признана в России экстремистской и запрещена).

Что известно про ракетный удар по СИЗО в ДНР в Еленовке. Видео
Политика

В штабе территориальной обороны заявили, что «преступный киевский режим» специально уничтожает пленных, чтобы «замести следы военных преступлений» против мирного населения и чтобы остальные солдаты не сдавались в плен.

Официальный Киев отрицает обвинения и утверждает, что ВСУ не наносили удара по СИЗО.

СК России возбудил по факту удара уголовное дело по ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Месть или аргумент в конфликте: почему наши данные утекают из компаний
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro x The Economist
Фото: China Photos / Getty Images Грозит ли Китаю энергетический кризис — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы
Статьи
Pro
Как персональные санкции затронут не только бизнесменов, но и их родню
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи

30 июля Минобороны опубликовало списки погибших и раненых. По данным ведомства, жертвами удара стали 50 человек, личности двух из них не установлены. Пострадали 73 человека.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина ООН ракетный удар Донбасс Военная операция на Украине батальон Азов
Материалы по теме
Минобороны опубликовало списки погибших и раненых пленных в Еленовке
Политика
В Белом доме заявили о нехватке разведданных об ударе по СИЗО в Еленовке
Политика
СК завел дело после удара по СИЗО с пленными украинцами в Еленовке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter