Спикер Госдумы Володин: удар по СИЗО в ДНР нанесли, чтобы «убрать свидетелей»

Володин назвал Зеленского и США ответственными за удар по СИЗО в ДНР

ВСУ нанесли удар по СИЗО с пленными азовцами, чтобы «убрать свидетелей», считает председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Пресс-служба Южного военного округа / «РИА Новости»

Ответственность за удар по следственному изолятору в поселке Еленовка в Донецкой народной республике несут США и президент Украины Владимир Зеленский, а цель атаки — не допустить, чтобы пленные бойцы «Азова» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) дали показания, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты — азовцы — стали бы давать показания», — считает он.

Володин также заявил, что Вашингтон и Киев «убирают свидетелей своих преступлений», чтобы граждане США и Европы «не отвернулись от них», а поставки оружия и боеприпасов Украине могли продолжиться.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Накануне власти ДНР сообщили об ударе украинских сил по тюрьме с пленными украинскими военными в поселке Еленовка. Минобороны России уточнило, что обстрел по следственному изолятору велся из ракетной системы залпового огня HIMARS. В СИЗО содержались бойцы «Азова», отметили в министерстве. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что погибли 53 человека, еще 75 пострадали.

«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента писало, что на месте удара обнаружены обломки боеприпаса к HIMARS и, как утверждает агентство, на некоторых из них сохранились серийные номера.

Американские ракетные системы залпового огня HIMARS Вашингтон начал поставлять Киеву в середине июня. Власти США позже сообщали, что поставили 12 РСЗО, а в общей сложности передадут 20. В офисе президента Украины заявляли, что рассчитывают получить 25–30 таких систем.

Госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что Киев обещал не использовать Himars для атаки по целям в России. Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан исключил поставку ракет ATACMS для HIMARS, дальность которых составляет 300 км.

Власти России неоднократно критиковали западные страны за поставки оружия Киеву. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что география спецоперации будет расширяться по мере того, как Запад «накачивает» Украину все более дальнобойным оружием. Минобороны отчитывалось об уничтожении в ходе спецоперации четырех систем HIMARS. Это произошло в период с 5 по 20 июля, утверждали в министерстве. Также ведомство сообщало об уничтожении HIMARS в Хмельницкой области, при ударе по перевалочной базе.