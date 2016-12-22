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Российские военные за месяц отразили 26 атак дронов на авиабазу Хмеймим
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Российские военные за месяц отразили 26 атак дронов на авиабазу Хмеймим
Политика, 19:54
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Российские военные за месяц отразили 26 атак дронов на авиабазу Хмеймим
За последний месяц российские военные обезвредили 26 беспилотников в районе авиабазы Хмеймим, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Авиабаза Хмеймим. Май 2016 года (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Российские военные за месяц обезвредили как минимум 26 начиненных взрывчаткой беспилотников, которые направлялись к авиабазе Хмеймим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецспредставителя президента России по урегулированию сирийского конфликта Александра Лаврентьева.

«Только за последний месяц российскими военными на авиабазе Хмеймим было сбито более 26 беспилотников, начиненных взрывчаткой», — сказал он. «На каждую такую попытку российскими военными будут предприниматься соответствующие меры», — добавил Лаврентьев.

Последняя атака, о которой сообщали российские военные, произошла 29 июля. Беспилотник был запущен с территории, которая находится под контролем боевиков. Дрон приближался к российской авиабазе, но средства контроля воздушного пространства российской авиабазы вовремя обнаружили его, после чего беспилотник был сбит.

Ранее подобные инциденты фиксировались 27, 20, 21 и 22 июля. Случаи приближения дронов к российской военной базе фиксировались также в апреле, мае и июне 2018 года, а одна из первых атак произошла в конце декабря прошлого года, когда, по данным источников РБК в Минобороны, к авиабазе были направлены сразу восемь несущих бомбы дронов. Тогда беспилотники сбросили заряды на объекты военной инфрастуктуры и повредили несколько самолетов и вертолетов. При атаке погибли и двое российских военнослужащих. Официально в Минобороны информацию об атаке дронов опровергли, заявив, что базу обстреляли из минометов.​

Атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим беспилотники. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сирия , Хмеймим , беспилотники , атаки
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