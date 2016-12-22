Российские военные сбили дрон боевиков у базы Хмеймим в Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, что беспилотный летательный аппарат запустили с территории, подконтрольной боевикам, но военные сбили его «на безопасном удалении»

авиабаза Хмеймим в Сирии (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что боевики запустили беспилотник, который летел в строну российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Его зафиксировали средства контроля воздушного пространства, расположенные на авиабазе. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Центра по примирению.

По его словам, инцидент произошел накануне, 29 июля, а беспилотник был сбит находящимися на базе зенитными средствами. «Воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы», — добавил генерал-майор. Он также сказал, что в результате произошедшего никто не пострадал, материального ущерба также нет. На работе авиабазы атака не сказалась, заявил военный.

Это не первое за последнее время сообщение об уничтожении беспилотников у российской базы в Сирии. В конце апреля в Минобороны заявили, что аппараты были уничтожены на расстоянии 10 км от аэродрома. Спустя месяц, 21 мая, близ Хмейма военные также сбили беспилотник. Зенитные средства открывали огонь по новым дронам и в ночь на 1 июля. В конце месяца число подобных инцидентов увеличилось, а последний случай был зафиксировали 27-го числа.

Беспилотники, летящие с территории Сирии, также сбивают израильские военные. 13 июля они применили для этого противоракетный комплекс Partiot.