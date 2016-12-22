Около авиабазы Хмеймим сбили запущенный с территории боевиков беспилотник

У российской авиабазы Хмеймим в Сирии в очередной раз сбили беспилотник. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков (сообщение центра есть у РБК).
Инцидент произошел накануне, 27 июля, с наступлением темного времени суток. Средства контроля российской авиабазы заметили приближающийся с северо-западного направления беспилотник, который был запущен «с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия». Дрон был уничтожен на удалении от авиабазы штатными зенитными огневыми средствами.
«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — заверил Цыганков.
Он также добавил, что российская сторона призывает командование незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и начать способствовать мирному урегулированию ситуации в Сирии.
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