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Около авиабазы Хмеймим сбили запущенный с территории боевиков беспилотник
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Около авиабазы Хмеймим сбили запущенный с территории боевиков беспилотник
Политика, 21:14
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Около авиабазы Хмеймим сбили запущенный с территории боевиков беспилотник
Инцидент произошел в минувшую пятницу поздно вечером. Дрон приближался к российской авиабазе. Его вовремя обнаружили и сбили штатными зенитными огневыми средствами. Пострадавших нет, как и материального ущерба авиабазе
Истребители Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. 27 апреля 2018 года (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

У российской авиабазы Хмеймим в Сирии в очередной раз сбили беспилотник. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков (сообщение центра есть у РБК).

Инцидент произошел накануне, 27 июля, с наступлением темного времени суток. Средства контроля российской авиабазы заметили приближающийся с северо-западного направления беспилотник, который был запущен «с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия». Дрон был уничтожен на удалении от авиабазы штатными зенитными огневыми средствами.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — заверил Цыганков.

Он также добавил, что российская сторона призывает командование незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и начать способствовать мирному урегулированию ситуации в Сирии.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Хмеймим , Сирия , беспилотник
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