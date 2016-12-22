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Неизвестные беспилотники дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим
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Неизвестные беспилотники дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Политика, 11:51
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Неизвестные беспилотники дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Все воздушные цели неизвестной принадлежности были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и ущерба инфраструктуре от атаки нет, заверил представитель авиабазы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии произошли сразу две атаки с использованием неизвестных беспилотников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиабазы.

Первая произошла накануне, 21 июля, поздно вечером. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на удалении обнаружили малоразмерную воздушную цель неизвестной принадлежности, которая приближалась к авиабазе. Ее уничтожили штатными зенитными огневыми средствами.

Вторая атака случилась утром в воскресенье, 22 июля. «Дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе Хмеймим с северо-западного направления», — рассказал представитель авиабазы.

На авиабазе заверили, что ни при одной, ни при другой атаке никто не пострадал, материального ущерба инфраструктуре причинено не было, все функционирует в штатном режиме.

Рядом с базой Хмеймим военные уничтожили беспилотник боевиков
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Еще одна атака произошла в ночь на 21 июля. Как отметил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, беспилотник запустили боевики с подконтрольной им территории на севере провинции Латакия. Цель также была уничтожены на удалении от авиабазы, пострадавших и ущерба после атаки не было.

До этого случаи приближения неизвестных дронов фиксировали 1 июля, несколько раз в мае и в апреле. Одна из первых крупных атак на российскую авиабазу с использованием беспилотников была совершена боевиками в конце прошлого года. Как рассказывали РБК источники в Минобороны, восемь начиненных бомбами дронов повредили несколько самолетов и вертолетов, также в результате этого погибли двое российских военнослужащих. Официально в Минобороны информацию об атаке дронов опровергли и отметили, что базу обстреляли из минометов.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Минобороны России , Хмеймим , беспилотник
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