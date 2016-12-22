Рядом с базой Хмеймим военные уничтожили беспилотник боевиков

Российские военные обнаружили и сбили беспилотник, который боевики запустили неподалеку от авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия

Авиабаза Хмеймим в Сирии. 4 мая 2016 года (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков сообщил о том, что военные на базе Хмеймим в ночь на 21 июля засекли беспилотный летательный аппарат, который запустили боевики с подконтрольной им территории на севере провинции Латакия, сообщает агентство «Интерфакс».

«Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы», — сказал Цыганков.

Генерал добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, а база, не понесшая материального ущерба, продолжает функционировать в плановом режиме.

Последняя атака дронов была зафиксирована на базе Хмеймим 1 июля. Тогда боевики отправили к авиабазе сразу несколько беспилотников. Все они были уничтожены. Случаи применения дронов были также в апреле и мае.

Одну из первых крупных атак с помощью беспилотников боевики устроили в конце декабря. Тогда к базе Хмеймим были направлены восемь дронов, начиненных бомбами, сообщили РБК источники в Министерстве обороны. Тогда в результате атаки было повреждено несколько самолетов и вертолетов, а двое российских военнослужащих погибли.

В военном ведомстве официально не подтверждали, что тогда речь шла о нападении дронов. В Министерстве обороны заверили, что обстрел велся из минометов.