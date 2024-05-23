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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова попросила Украину забрать 500 своих пленных

Омбудсмен Москалькова попросила Украину забрать 500 своих пленных
Сюжет
Военная операция на Украине
Москалькова сообщила, что направила список своему украинскому коллеге, чтобы он способствовал ускорению процесса обмена. Последние обмены пленными прошли зимой
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Украина несколько месяцев не забирает в рамках обмена пленными 500 своих военных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия», — рассказала она.

22 мая список этих военных в своем телеграм-канале разместила Маргарита Симоньян. По ее словам, из них Украина отобрала «38 ценных», остальных забирать не хочет.

Омбудсмен добавила, что список был отправлен ее украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу «с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов».

Она также заявила, что Москва предложила Киеву провести обмен двух католических священников на двух православных, но Украина не дала согласия на это.

Лубинец не комментировал появление списка. 23 мая в своем телеграм-канале он сообщил, что ситуация с обменом украинцев «сложная». «Россия блокирует этот процесс и отказывается утверждать списки, которые мы предоставляем российской стороне для обменов», — заявил он.

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В мае Украина и Россия не сообщали ни об одном обмене пленными или телами погибших. В апреле сообщалось, что Киев вернул около 250 тел военных, Россия — 23. Последние обмены пленными прошли зимой, например 8 февраля прошел обмен по формуле «100 на 100».

В январе в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны России сообщало, что на борту находились 74 человека, 65 из них — украинские военнопленные, которых должны были обменять. Президент Владимир Путин говорил, что самолет сбили американским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, которые есть на вооружении у Украины. Москалькова в марте говорила, что тела погибших в ближайшее время передадут украинской стороне.

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