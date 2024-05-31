Путин отправил в отставку заместителя Шойгу в Совете безопасности
Президент Владимир Путин произвел первую кадровую перестановку в аппарате Совете безопасности России после назначения секретарем этого органа Сергея Шойгу.
В отставку отправлен заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в документе.
Попов, по данным сайта Совбеза, родился 30 мая 1951 года в Комсомольске-на-Амуре в семье военного, получил военное образование и до 2010 года служил в армии.
В январе 2012 года его назначили помощником секретаря Совета безопасности, в марте 2013 года — заместителем секретаря Совбеза.
Он является государственным советником Российской Федерации 1 класса, имеет ученую степень доктора военных наук.
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