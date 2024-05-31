Путин отправил в отставку заместителя Шойгу в Совете безопасности

Михаил Попов (Фото: scrf.gov.ru)

Президент Владимир Путин произвел первую кадровую перестановку в аппарате Совете безопасности России после назначения секретарем этого органа Сергея Шойгу.

В отставку отправлен заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в документе.

Попов, по данным сайта Совбеза, родился 30 мая 1951 года в Комсомольске-на-Амуре в семье военного, получил военное образование и до 2010 года служил в армии.

В январе 2012 года его назначили помощником секретаря Совета безопасности, в марте 2013 года — заместителем секретаря Совбеза.

Он является государственным советником Российской Федерации 1 класса, имеет ученую степень доктора военных наук.