Зеленский сравнил с врагами неопределившихся по участию в «саммите мира»

От участия в саммите, который пройдет в Швейцарии в июне, отказались лидеры ЮАР и Бразилии. Вероятно, встречу пропустит и президент США Джо Байден

Владимир Зеленский (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал глав стран, не определившихся с участием в июньском саммите в Швейцарии, людьми, которые хуже врагов. Об этом он сказал на пресс-конференции в Бельгии, видеозапись которой Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

«Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались <...>. Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. <...> Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения», — сказал Зеленский. Он отметил, что если главы стран молчат, то их устраивает происходящий конфликт, а участие в саммите, напротив, покажет, какой они выбор сделали.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо за обещание участвовать во встрече.

Украинский президент и Де Кроо подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Согласно документу, в 2024 году Бельгия выделит Украине в качестве военной помощи не менее €977 млн, до 2028 года — 30 истребителей F-16.

Швейцарский саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили власти Швейцарии. В Кремле назвали конференцию бесперспективной.

Посол Китая в Берне Ван Шитин не исключил участия Пекина в саммите. Позже официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Пекин выступает за проведение мирной конференции, в которой примут участие как Украина, так и Россия.

Агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден, вероятнее всего, пропустит июньский саммит из-за приближения выборов главы государства. Вместо этого он посетит встречу с донорами его кампании в Калифорнии. Зеленский упрекнул Байдена за идею пропустить встречу.

Помимо американского лидера, участвовать в саммите не будет президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса.