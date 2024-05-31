Почти на всей Украине включена воздушная тревога, в столице прозвучали взрывы, передают корреспонденты «Суспільне»

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве прогремели взрывы, передают «РБК-Украина», «Зеркало недели» и «Суспільне». УНИАН и «Громадьске» пишут об одном звуке взрыва.

В 16 областях на всем севере, западе и центре Украины включены сирены воздушной тревоги.

Накануне ночью о звуках взрыва сообщали в Днепре, Харькове и Хмельницкой области.

В последний раз о взрывах в Киеве украинские издания сообщали три недели назад, в ночь на 8 мая. Тогда же грохот был слышен и в Ивано-Франковской, Полтавской и Львовской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.