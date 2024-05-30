В Днепре вновь раздались взрывы
В Днепре во второй раз за ночь прозвучали взрывы, сообщают «24-й канал» и «Зеркало недели».
О первом «24-й канал» и «Страна.ua» сообщили часом ранее.
В регионе с 23:12 (совпадает с мск) действует воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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