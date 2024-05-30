 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Днепре вновь раздались взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Днепре во второй раз за ночь прозвучали взрывы, сообщают «24-й канал» и «Зеркало недели».

О первом «24-й канал» и «Страна.ua» сообщили часом ранее.

В регионе с 23:12 (совпадает с мск) действует воздушная тревога.

В Днепре прозвучал взрыв
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
Украина взрывы Днепр
Материалы по теме
В Днепре прозвучал взрыв
Политика
Балицкий сообщил об обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской
Политика
На электроподстанции в Днепропетровской области нашли взрывчатку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 29 мая, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 29 мая, 17:06
В Днепре вновь раздались взрывы Политика, 01:19
Присяжные в первый день не смогли вынести вердикт по делу Дональда Трампа Политика, 00:57
Греческий клуб впервые в истории выиграл еврокубок Спорт, 00:47
Politico узнало о смене мнения Шольца насчет ударов по России оружием ФРГ Политика, 00:41
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Политика, 00:36
Белый дом не раскрыл состав делегации США на саммите в Швейцарии Политика, 00:31
В Днепре прозвучал взрыв Политика, 00:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Застройщики стали реже давать скидки на жилье в Москве Недвижимость, 00:01
IT-компании оценили последствия 5-процентного налога на прибыль Технологии и медиа, 00:00
Как повышение НДПИ повлияет на металлургов и производителей удобрений Pro, 00:00
На Украине умершему журналисту пришли повторные повестки Политика, 29 мая, 23:58
На Украине завели дело из-за пыток в колониях Политика, 29 мая, 23:51
Саркози выразил «серьезные сомнения» по поводу отправки войск на Украину Политика, 29 мая, 23:39
В Польше 16-летний украинец погиб при попытке скрыться от полиции Общество, 29 мая, 23:09