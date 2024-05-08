Взрывы прозвучали в Киеве и трех областях Украины
Администрации Киева и Киевской области сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). В столице Украины прозвучал взрыв, передают ТСН и «РБК-Украина». ICTV уточняет, что взрывов было несколько.
Взрывы также были слышны в Ивано-Франковской области, передает «Суспільне». ICTV сообщает о взрыве в Кременчуге Полтавской области. Власти Львовской области сообщили о работе ПВО
Воздушная тревога включена на всей территории Украины.
Ранее ночью взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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