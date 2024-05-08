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Военная операция на Украине ,  
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Взрывы прозвучали в Киеве и трех областях Украины

Взрывы прозвучали в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве прозвучало несколько взрывов, работает ПВО, передает ICTV. Сирены воздушной тревоги работают во всех регионах Украины, власти просят спуститься в укрытия
Фото: Mykola Miakshykov / Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Mykola Miakshykov / Global Look Press / Keystone Press Agency

Администрации Киева и Киевской области сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). В столице Украины прозвучал взрыв, передают ТСН и «РБК-Украина». ICTV уточняет, что взрывов было несколько.

Взрывы также были слышны в Ивано-Франковской области, передает «Суспільне». ICTV сообщает о взрыве в Кременчуге Полтавской области. Власти Львовской области сообщили о работе ПВО

Воздушная тревога включена на всей территории Украины.

Ранее ночью взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Взрывы прозвучали в Киеве и трех областях Украины
Взрывы прозвучали в Киеве и трех областях Украины

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Киев Львовская область Ивано-Франковская область Воздушная тревога Полтавская область Кременчуг взрывы
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