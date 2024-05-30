В Хмельницкой области трижды за ночь прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов, сообщают «Страна.ua» и «Зеркало недели». В регионе с 1:57 мск действует воздушная тревога.

О первых взрывах издания сообщили около 2:45 мск, второй прогремел в 4:00 мск, а третий — спустя 40 минут. По информации «РБК-Украина» и «24-го канала», последний раздался в Староконстантинове.

Ранее ночью взрывы прогремели в Днепре и Харькове.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.