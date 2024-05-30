В Хмельницкой области трижды за ночь прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов, сообщают «Страна.ua» и «Зеркало недели». В регионе с 1:57 мск действует воздушная тревога.
О первых взрывах издания сообщили около 2:45 мск, второй прогремел в 4:00 мск, а третий — спустя 40 минут. По информации «РБК-Украина» и «24-го канала», последний раздался в Староконстантинове.
Ранее ночью взрывы прогремели в Днепре и Харькове.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет