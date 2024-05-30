В Харькове прозвучала серия взрывов

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей города спуститься в укрытия.

В регионе действует воздушная тревога.

«Суспiльне» сообщило о серии взрывов в 2:06 мск. Спустя пять минут корреспонденты передали, что взрывы продолжаются.

Позднее администрация сообщила о пяти ударах, часть из которых пришлась на населенные пункты в Харьковском районе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В мае российская армия взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. Из приграничных районов региона вывезли более 10 тыс. человек.

Президент Владимир Путин опроверг планы взять Харьков, а наступление объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.