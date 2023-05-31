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Макрон назвал приоритет между судом по Украине и диалогом с Путиным

Эмманюэль Макрон считает, что диалог с Путиным будет приоритетнее суда по Украине
Переговоры по Украине будут приоритетнее судебного разбирательства, считает Макрон. По его мнению, окно возможностей для диалога может появиться в течение пары месяцев
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

В случае появления окна возможностей для переговоров по Украине перед Западом может встать вопрос о выборе между проведением судебного разбирательства и диалогом с президентом России Владимиром Путиным, заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, передает The Guardian.

«Если через пару месяцев у нас будет окно для переговоров, вопрос будет в выборе между судом и переговорами», — сказал Макрон, отметив, что диалог придется вести с «де-факто лидерами».

«И я думаю, что переговоры будут приоритетом», — сказал он.

В то же время он заявил, что в ситуации вокруг конфликта на Украине должны быть собраны доказательства против России и ее лидеров.

В декабре 2022-го Париж начал работать над созданием трибунала для расследования преступлений, «совершенных на Украине после начала российской агрессии», говорилось в сообщении МИДа Франции. С инициативой о спецтрибунале выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая создать уголовный суд при поддержке ООН. При этом чиновники ЕС в разговоре с The Washington Post отмечали, что получить разрешение на создание спецтрибунала через Совбез ООН будет почти невозможно — постоянным членом совета является Россия.

В России идею о трибунале раскритиковали. Постпред при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя счел слова главы Еврокомиссии попыткой легитимизировать блокировку российских активов.

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В марте палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда говорится, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В Кремле напомнили, что Россия не признает юрисдикцию МУС, и назвали решения суда ничтожными с точки зрения права.

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