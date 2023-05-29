10 фактов о Реджепе Тайипе Эрдогане

Находящийся 20 лет у власти президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре президентские выборы, набрав 54% голосов. РБК собрал главные факты о несменяемом лидере страны

Фото: Jamal Saidi / Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле в семье служащего береговой охраны, до 13 лет жил в городе Ризе. С детства отличался религиозностью, посещал духовный лицей. Во время учебы на факультете экономики Университета Мармара в Стамбуле окончательно утвердился во взглядах, примкнув к молодежному крылу исламистской Партии национального спасения, в которой и начал свою политическую карьеру.

С 1969 по 1982 год увлекался футболом, играл в полупрофессиональных клубах, но отказался от спортивной карьеры в пользу политической.

(Фото: IETT) Реджеп Тайип Эрдоган (в центре, на первом плане) семь лет выступал за футбольный клуб Istanbul Electric Tram and Tunnels — с 1975 по 1981 год

С 1994 по 1998 год занимал пост мэра Стамбула, зарекомендовал себя как харизматичный политик и управленец, ввел частичный запрет на продажу алкоголя.

В 1999 году Эрдоган четыре месяца провел в тюрьме за декламирование стихотворения Зии Гюкальпа на митинге в декабре 1997 года. Суд признал политика виновным в «разжигании национальной розни и вражды», несмотря на то, что стихотворение исламистского содержания не только не было запрещено в Турции, но и входило в сборник, рекомендованный к прочтению Министерством образования страны.

Реджеп Тайип Эрдоган на своем последнем публичном выступлении в 1999 году, перед тем как отправиться на несколько месяцев в тюрьму (Фото: FS / JRE / AS / Reuters)

Эрдоган трижды вступал в политические партии, которые впоследствии были запрещены. В 2001 году основал и возглавил Партию справедливости и развития (ПСР), которая выиграла парламентские выборы 2002 года, набрав 34,3% голосов, и с тех пор находится у власти в Турции.

Год после победы ПСР на выборах Эрдоган ждал возможности попасть в парламент — наличие судимости не позволяло политику стать депутатом Великого национального собрания и, как следствие, премьер-министром (он избирался из числа депутатов). После изменения законодательства в 2003 году он сначала стал депутатом, а потом занял премьерский пост. До этого премьером был его заместитель Абдуллах Гюль.

Реджеп Тайип Эрдоган и Абдуллах Гюль, 2002 год (Фото: FS / AH / Reuters)

На три с лишним года, с 2014 по 2017 год, приостанавливал членство в Партии справедливости и развития, так как законодательство Турции не позволяло президенту быть членом какой-либо политической силы. После Конституционного референдума это положение было отменено и Эрдоган вновь возглавил ПСР.

15 июля 2016 года Эрдоган объявил о попытке военного переворота в Турции, возложив вину на проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена и его последователей среди турецких военных. Ввел в стране режим чрезвычайного положения, который действовал в течение двух лет. Более 13 тыс. человек были задержаны по обвинениям в причастности к попытке переворота. Система управления вооруженными силами была реформирована: армию вывели из подчинения Генштаба и передали в управление Министерству обороны Турции.

Всего Эрдоган находится у власти 20 лет: с 14 марта 2003 года по 28 августа 2014 года был премьер-министром, активно продвигал идею перехода Турции от парламентской к президентской форме правления. Стал инициатором изменения законодательства в пользу прямых выборов президента. По итогам первых таких выборов набрал 52, 59% голосов и был приведен к присяге 28 августа 2014 года. Был переизбран на второй срок в 2018 году. Возможность выдвижения своей кандидатуры в третий раз получил в результате Конституционного референдума 2017 года, ознаменовавшего переход Турции к президентской форме правления.

Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине (Фото: Elif Sogut / Getty Images)

Эрдоган женат с 1978 года, имеет четверых детей: двух сыновей и двух дочерей, восемь внуков. Зять президента Берат Албайрак занимал пост министра финансов с 2018 по 2020 годы.