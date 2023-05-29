Песков допустил телефонный разговор Путина и Эрдогана, встречи в планах пока нет

Кремль ответил на вопрос о поездке Путина на инаугурацию Эрдогана

Владимир Путин (Фото: Sven Simon / Picture alliance / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пока не получил приглашения на инаугурацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает корреспондент РБК.

Песков объяснил, что в Турции нет практики инаугурации с участием глав других стран.

Телефонного разговора с Эрдоганом в графике президента пока нет, но «с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются оперативно», поэтому «такого звонка можно ожидать скоро», добавил представитель. Личная встреча «в какой-то перспективе тоже обязательно состоится», но «пока каких-то прикидок по времени нет», добавил Песков.

Представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщал в эфире A Haber о планах главы государства в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным и американским коллегой Джо Байденом.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Оппонентом Эрдогана был кандидат от «Национального альянса» Кемаль Кылычдароглу. После обработки почти 100% бюллетеней действующий президент лидировал с 52% голосов.

Путин 28 мая направил Эрдогану телеграмму с поздравлениями с переизбранием.