Кремль ответил на вопрос о поездке Путина на инаугурацию Эрдогана

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:00
Как заставить себя и сотрудников учиться новому: 3 шага Pro, 13:57
Суд отправил в колонию фигурантов дела о вымогательстве у мужа Канделаки Общество, 13:56
МИД назвал оправданиями данные о вырванных из контекста словах Грэма Политика, 13:54
СПБ Биржа добавит на утренние торги акции Apple, Microsoft и Coca-Cola Инвестиции, 13:50
Глава МИД Финляндии заявил об угрозе распада ОБСЕ Политика, 13:47
Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Самсоновой Спорт, 13:43
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Эксперт — о влиянии санкций на производство промышленных газоанализаторов РБК+, 13:36
Песков отказался комментировать слова Гладкова о присоединении Харькова Политика, 13:35
Что нужно знать об аппаратных технологиях коррекции фигуры РБК и Вирсавия, 13:32
Путин подписал закон о создании общей системы ПВО с Киргизией Политика, 13:31
Внедряем HR-аналитику за 5 шагов: чек-лист для рекрутеров Pro, 13:24
Умер прототип героя Брэда Питта в «Однажды в... Голливуде» Гари Кент Life, 13:24
В Ленобласти майнинговая ферма вызвала пожар в многоквартирном доме Крипто, 13:22

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Выборы президента Турции ,  
0 

Кремль ответил на вопрос о поездке Путина на инаугурацию Эрдогана

Песков допустил телефонный разговор Путина и Эрдогана, встречи в планах пока нет
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Sven Simon / Picture alliance / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пока не получил приглашения на инаугурацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает корреспондент РБК.

Песков объяснил, что в Турции нет практики инаугурации с участием глав других стран.

Телефонного разговора с Эрдоганом в графике президента пока нет, но «с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются оперативно», поэтому «такого звонка можно ожидать скоро», добавил представитель. Личная встреча «в какой-то перспективе тоже обязательно состоится», но «пока каких-то прикидок по времени нет», добавил Песков.

Представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщал в эфире A Haber о планах главы государства в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным и американским коллегой Джо Байденом.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Оппонентом Эрдогана был кандидат от «Национального альянса» Кемаль Кылычдароглу. После обработки почти 100% бюллетеней действующий президент лидировал с 52% голосов.

Путин 28 мая направил Эрдогану телеграмму с поздравлениями с переизбранием.

Читайте на РБК Pro
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Через какие черные дыры в компании исчезают ценные кадры
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин инаугурация Турция Реджеп Тайип Эрдоган телефонный разговор выборы президента
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Экс-кандидат в президенты Турции призвал оппозицию подумать об ошибках
Политика
ЦИК Турции объявил Эрдогана новым президентом
Политика
ЦИК Турции назвал первые результаты второго тура выборов президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter