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МИД Германии объявил о запрете работы четырех консульств России
МИД Германии объявил о закрытии четырех консульств России в ответ на действия Москвы
Здание МИД Германии
Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране, сообщил МИД Германии, передает Bild.
В МИД Германии объяснили решение тем, что Москва недавно ограничила количество немецких дипломатов в России, что затрудняет продолжение работы нескольких немецких консульств. С 1 июня генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске прекращают выдачу виз, сообщало ранее посольство Германии в России.
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