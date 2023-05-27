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«Фонтанка» узнала о приостановке обучения в Институте Гёте в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге приостановил обучение немецкий Институт Гёте
О прекращении занятий до завершения курса студентов уведомили по электронной почте. О том, что число сотрудников учебного заведения из-за решения Москвы придется сократить, писала Sueddeutsche Zeitung
Фото: Sascha Steinach / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Sascha Steinach / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Немецкий институт Гёте в Санкт-Петербурге приостановил обучение, пишет «Фонтанка» со ссылкой на студентов и разосланное им уведомление на электронную почту.

Учебное заведение в рассылке сообщило о досрочной приостановке языковых курсов и экзаменов с 1 июня и выразило сожаление, что студенты не смогли пройти курс до конца. О том, как институт будет работать осенью, в заведении пообещали рассказать позднее.

Одна из студенток сказала изданию, что курс должен был завершиться 17 мая, а о прекращении обучения учащимся объявили прямо на занятиях 27 мая.

В сообщении учебного заведения от 11 мая, размещенном в телеграм-канале, говорилось, что институт ушел на «летний перерыв», но остается открытым, в том числе для посещения библиотеки и сдачи экзаменов.

РБК направил запрос в Институт Гёте.

Немецкий культурный центр имени Гёте финансируется правительством Германии и работает почти в 100 странах мира. В России филиалы открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Учебное заведение занимается преподаванием и аттестацией немецкого языка, а также выдает сертификаты, которые принимаются государственными органами Германии.

В конце марта Институт Гёте сообщал о блокировке счетов в России. МИД России объяснил это ответом на аналогичные действия немецких властей в отношении Российского дома науки и искусства в Берлине.

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Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на МИД ФРГ в конце мая сообщила, что с начала лета сотням граждан Германии придется покинуть Россию из-за решения Москвы сократить число сотрудников немецких учреждений.

Точное число людей, которые должны будут уехать, издание не уточняло, но писало, что речь идет о сотнях людей, в том числе дипломатах, культурных посредниках, а также преподавателях из числа тех, кто работает в школе при посольстве Германии в Москве и Институте Гёте. Остаться, по данным газеты, смогут около 350 человек.

Берлин предпринимал попытку убедить Москву не сокращать сотрудников немецких учреждений, но это было безуспешно, писала газета со ссылкой на источники. Они предполагали, что некоторые заведения придется закрыть.

В конце апреля МИД России сообщал о массовой высылке из Германии российских дипломатов. Москва объявила о зеркальном ответе на это, а также анонсировала ограничение числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Ольга Ваганова
Германия Санкт-Петербург обучение

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