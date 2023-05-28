Мечеть в дыму, песня Эрдогана: как прошел второй тур выборов в Турции

В Турции закончился второй тур выборов президента страны. В них участвовал действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаль Кылычдароглу. Избирательные участки закрылись в 17.00 и Высшая избирательная комиссия сразу же начала оглашать предварительные итоги выборов. Из них следовало, что Эрдоган одерживает победу.

К 22.30 ЦИК Турции подсчитал 99,43% бюллетеней — из них следовало, что Эрдоган победил, набрав 52,14% голосов. «Вы возложили на меня ответственность управлять страной еще пять лет», — заявил на уличном митинге своим сторонникам Эрдоган, выступая с крыши автобуса. После этого он спел песню Duyanlara duymayanlara («Для тех, кто слышит, и тех, кто не слышит»).

Его соперник, Кемаль Кылычдароглу назвал выборы «самым несправедливым избирательным процессом за последние годы», потому что «все возможности государства были мобилизованы». Он пообещал продолжить политическую деятельность, заявив, что стало очевидно стремление турецкого народа «сменить авторитарное правление».

Video