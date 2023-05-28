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Выборы президента Турции ,  
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Эрдоган назвал выборы торжеством демократии и спел песню

Эрдоган заявил о завершении выборов президента Турции
По данным Высшей избирательной комиссии Турции, Эрдоган после подсчета более 75% голосов получает 53,41%, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,59%
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками в Стамбуле, объявил о завершении второго тура президентских выборов и спел песню.

«Вы возложили на меня ответственность управлять страной еще 5 лет», — сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам в Стамбуле.

Эрдоган поблагодарил граждан за участие в выборах, отметил высокую явку и сообщил, что результаты голосования является выигравшем для всех граждан Турции и при этом не ставят под угрозу демократию.

По данным Высшей избирательной комиссии Турции, Эрдоган после подсчета более 75% голосов получает 53,41%, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,59%. 

По данным Anadolu, TRT Haber, CNN Turk и Halk TV, которые приводят данные после обработки свыше 98% голосов, действущий президент побеждает на выборах с результатом 52%, Кылычдароглу набирает около 48%.

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Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов

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