Эрдоган назвал выборы торжеством демократии и спел песню

По данным Высшей избирательной комиссии Турции, Эрдоган после подсчета более 75% голосов получает 53,41%, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,59%

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками в Стамбуле, объявил о завершении второго тура президентских выборов и спел песню.

«Вы возложили на меня ответственность управлять страной еще 5 лет», — сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам в Стамбуле.

Эрдоган поблагодарил граждан за участие в выборах, отметил высокую явку и сообщил, что результаты голосования является выигравшем для всех граждан Турции и при этом не ставят под угрозу демократию.

По данным Высшей избирательной комиссии Турции, Эрдоган после подсчета более 75% голосов получает 53,41%, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,59%.

По данным Anadolu, TRT Haber, CNN Turk и Halk TV, которые приводят данные после обработки свыше 98% голосов, действущий президент побеждает на выборах с результатом 52%, Кылычдароглу набирает около 48%.

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