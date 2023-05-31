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Сенатор Грэм рассказал о скорой «впечатляющей демонстрации силы» Украиной

Сенатор Грэм: контрнаступление Украины скоро начнется, некоторые операции уже проводятся
Грэм, который посетил Киев с визитом и во время него произнес слова об умирающих русских, рассказал, что Зеленский посвятил его в военные планы Украины и уже скоро ВСУ начнут «впечатляющую демонстрацию силы»
Владимир Зеленский и Линдси Грэм
Владимир Зеленский и Линдси Грэм (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Американский сенатор Линдси Грэм во время своего общения в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским был «глубоко» проинформирован о военных планах Украины, в том числе касательно контрнаступления, пишет газета Politico со ссылкой на самого Грэма.

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», — сказал он. По его словам, некоторые операции уже начались, рассказать что-либо конкретное о сроках наступления ВСУ сенатор отказался.

Грэм, отмечает газета, поддерживает отправку большего количества вооружений Украине, в том числе дальнобойных орудий, но на такой шаг Вашингтон пока не решился, несмотря на просьбы Киева. Грэм рассказал, что пообещал Зеленскому сделать все, чтобы обеспечить Украину «надежным пакетом вооружений и технологий для завершения работы».

Зеленский накануне, 30 мая, сообщил об утверждении сроков начала контрнаступления. Ранее он отмечал, что старт наступательных действий откладывали из-за ожидания дополнительной военной помощи от Запада.

Кремль отмечал, что российские военные отслеживают заявления Киева относительно контрнаступления и учитывают их при планировании хода спецоперации. Российская сторона также заявляла о готовности к наступательным действиям ВСУ. Например, глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что на полуострове были приняты необходимые меры, в том числе решения о строительстве оборонительной линии и фортификационных сооружений.

Грэм встретился с украинским лидером 26 мая. После встречи Киев опубликовал видео, на котором сенатор произносит фразу «русские умирают», а затем, после смены ракурса, слова «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

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Российская сторона негативно оценила высказывание сенатора. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для США «позор» иметь таких сенаторов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о «нацистской риторике» Грэма.

Reuters позднее сообщил, что опубликованное видео было сокращенной версией и отрывки с указанными фразами были смонтированы, хотя на самом деле они были сказаны в разных контекстах.

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Линдси Грэм контрнаступление Украина
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