Премьер Бельгии заявил, что ЕС нужно взять паузу в санкциях против России
Евросоюзу после введения шестого пакета антироссийских санкций нужно «сделать паузу» и посмотреть на последствия, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, передает Bloomberg.
«Этот пакет [санкций] стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу», — сказал де Кро.
Отвечая на вопрос журналистов касательно возможного эмбарго на российский газ, премьер отметил, что согласовать решение по нему будет «намного сложнее», чем это было с нефтью.
«Так что это [введение шестого пакета санкций] важный шаг. Давайте остановимся на этом и посмотрим, какой будет от него эффект», — сказал он (цитата по Barron's).
Евросоюз вечером 30 мая согласовал частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Запрет будет введен на морские поставки нефти и не затронет экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрия, Германия и Польша, получали около трети сырья.
При этом Германия и Польша решили самостоятельно отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам). Поэтому к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой ЕС у России, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент России Владимир Путин называл политику Европы в энергетической сфере «экономическим самоубийством». По его словам, вместе с российскими энергоресурсами «в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности». В результате она станет регионом с «самой высокой стоимостью ресурсов в мире», что «самым серьезным образом может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности», отметил президент.