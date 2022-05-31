Премьер Бельгии заявил, что ЕС нужно взять паузу в санкциях против России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 16:04
ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября Финансы, 16:48
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 16:44
В Турции назвали два препятствия для начала вывоза зерна с Украины морем Политика, 16:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:43
Вучич заявил об отсутствии у Сербии антизападного или русофобского курса Политика, 16:41
Стать здоровее «в цифре»: дизайнерские разработки для заботы о себе Индустрия 4.0, 16:40
Канада ввела санкции против Кабаевой и Россельхозбанка Политика, 16:39
Пророссийские власти Херсона высказались за вхождение в состав России Политика, 16:39
Путин поддержал идею дать «Героя России» спасшему сослуживцев лейтенанту Политика, 16:37
Правительство выделило более ₽0,5 млрд на индустриальный парк «Узловая» Пресс-релиз, 16:29
Акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия Алекперова Бизнес, 16:29
Africa Intelligence узнал об отзыве украинских вертолетов из Мали Политика, 16:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Чек-лист для стартапера: как сохранить бизнес в новой экономике Экономика инноваций, 16:20
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Премьер Бельгии заявил, что ЕС нужно взять паузу в санкциях против России

По словам премьера Бельгии, согласовать эмбарго на поставки российского газа будет «намного сложнее», чем это было с нефтью. Он предложил ЕС повременить с новыми санкциями и посмотреть, каким будет эффект от шестого пакета
Александр де Кро
Александр де Кро (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Евросоюзу после введения шестого пакета антироссийских санкций нужно «сделать паузу» и посмотреть на последствия, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, передает Bloomberg.

«Этот пакет [санкций] стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу», — сказал де Кро.

Отвечая на вопрос журналистов касательно возможного эмбарго на российский газ, премьер отметил, что согласовать решение по нему будет «намного сложнее», чем это было с нефтью.

«Так что это [введение шестого пакета санкций] важный шаг. Давайте остановимся на этом и посмотрим, какой будет от него эффект», — сказал он (цитата по Barron's).

Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значит
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Евросоюз вечером 30 мая согласовал частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Запрет будет введен на морские поставки нефти и не затронет экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрия, Германия и Польша, получали около трети сырья.

При этом Германия и Польша решили самостоятельно отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам). Поэтому к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой ЕС у России, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Gor Davtyan / Unsplash Еду в Ереван: с чем сталкиваются переехавшие ИТ-специалисты в Армении
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Статьи

Президент России Владимир Путин называл политику Европы в энергетической сфере «экономическим самоубийством». По его словам, вместе с российскими энергоресурсами «в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности». В результате она станет регионом с «самой высокой стоимостью ресурсов в мире», что «самым серьезным образом может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности», отметил президент.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
санкции Евросоюз Бельгия
Материалы по теме
Глава Евросовета выразил уверенность в принятии шестого пакета санкций
Политика
Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT
Политика
Медведев заявил, что в основе санкций лежит ненависть к России и русским
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter