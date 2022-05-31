Премьер Бельгии заявил, что ЕС нужно взять паузу в санкциях против России

По словам премьера Бельгии, согласовать эмбарго на поставки российского газа будет «намного сложнее», чем это было с нефтью. Он предложил ЕС повременить с новыми санкциями и посмотреть, каким будет эффект от шестого пакета

Александр де Кро (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Евросоюзу после введения шестого пакета антироссийских санкций нужно «сделать паузу» и посмотреть на последствия, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, передает Bloomberg.

«Этот пакет [санкций] стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу», — сказал де Кро.

Отвечая на вопрос журналистов касательно возможного эмбарго на российский газ, премьер отметил, что согласовать решение по нему будет «намного сложнее», чем это было с нефтью.

«Так что это [введение шестого пакета санкций] важный шаг. Давайте остановимся на этом и посмотрим, какой будет от него эффект», — сказал он (цитата по Barron's).

Евросоюз вечером 30 мая согласовал частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Запрет будет введен на морские поставки нефти и не затронет экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрия, Германия и Польша, получали около трети сырья.

При этом Германия и Польша решили самостоятельно отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам). Поэтому к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой ЕС у России, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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