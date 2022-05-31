Подсанкционным компаниям разрешат временно не избирать совет директоров
Попавшие под санкции российские компании получат право не избирать совет директоров. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Михаил Мишустин, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
По словам Мишустина, в условиях санкций план первоочередных действий в экономике был увеличен еще на десять позиций. По словам министра, его основная цель — «наполнить экономику ликвидностью, помочь развитию инвестиционного процесса».
«Одна из таких мер затрагивает сферы корпоративных отношений и финансового рынка, позволит дополнительно простимулировать деловую активность. Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным», — сказал он.
В числе других предложений правительства:
- в некоторых случаях разрешат сохранять полномочия совета директоров без переизбрания (например, когда количественный состав совета стал менее установленного законом минимума, т.е. менее пяти человек);
- продлить до двух лет временный порядок выкупа собственных акций на бирже (он был введен до августа);
- запустить единую информационную систему оперативного мониторинга программ льготного кредитования.
При выполнении условий, продолжил премьер, стабилизация на российском фондовом рынке ожидается в течение двух лет.
21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В связи с этим власти США, Евросоюза, Великобритании и других стран начали вводить санкции против крупных российских компаний, финансовых учреждений, активов ЦБ, а также чиновников, бизнесменов и военных.
После этого многие попавшие под западные санкции бизнесмены стали выходить из советов директоров компаний, переоформлять бизнес или судиться с властями ЕС. Миллиардер Роман Абрамович, в частности, подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него санкции. Ранее иски к Совету ЕС подали акционеры Альфа-банка Петр Авен и Михаил Фридман, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и основатель USM Holdings Алишер Усманов.
В ответ на санкции ЦБ разрешил российским банкам не раскрывать на своих сайтах, а также на сайте Банка России основные формы отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Правило касается и отчетности за февраль. Решение убрать эти сведения из открытого доступа приняли «для ограничения рисков кредитных организаций», связанных с санкциями Запада. Регулятор заявил, что участники рынка смогут «по необходимости» раскрывать отчетность своим контрагентам.
Кроме того, регулятор разрешил финансовым компаниям скрывать данные о бенефициарах до конца года. К таким организациям относятся банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, микрофинансовые организации.