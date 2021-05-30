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Политика ,  

Володин заявил о попытках Европарламента навязать США повестку по России

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Европарламент своими заявлениями в отношении России навязывает президенту США Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление главы Европейского парламента Давида Сассоли.

Сассоли призвал ЕС ужесточить санкции против российских чиновников, но в то же время установить более тесные контакты с населением России и гражданским обществом, поддержав диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ.

«По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон», — отметил Володин.

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Спикер Госдумы назвал это «безответственной позицией». По его словам, пытаясь сорвать возможные российско-американские договоренности, страны ЕС «рубят сук, на котором сидят», так как отношения Москвы и Вашингтона влияют на обстановку в Европе.

Также Володин отметил, что ознакомился с заявлением для саммита ЕС — США, проект которого Брюссель направил Вашингтону. Спикер Госдумы заявил, что «оно точно не в защиту прав человека и демократии». Он также назвал это «жалкой попыткой напомнить о себе, вклиниться в диалог».

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита ЕС — США, который пройдет в Брюсселе 15 июня, накануне встречи Путина и Байдена. В этом проекте ЕС предложил Вашингтону действовать совместно для противостояния России и Китаю.

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