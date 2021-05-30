Володин заявил о попытках Европарламента навязать США повестку по России

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Европарламент своими заявлениями в отношении России навязывает президенту США Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление главы Европейского парламента Давида Сассоли.

Сассоли призвал ЕС ужесточить санкции против российских чиновников, но в то же время установить более тесные контакты с населением России и гражданским обществом, поддержав диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ.

«По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон», — отметил Володин.

Спикер Госдумы назвал это «безответственной позицией». По его словам, пытаясь сорвать возможные российско-американские договоренности, страны ЕС «рубят сук, на котором сидят», так как отношения Москвы и Вашингтона влияют на обстановку в Европе.