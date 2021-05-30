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Политика ,  
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Байден сообщил, что скажет Путину на встрече

По словам американского президента, на встрече он даст понять, что США не будут бездействовать при нарушении прав человека. Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным даст понять, что Вашингтон не позволит ему нарушать права человека.

«Через пару недель я встречаюсь с президентом Путиным в Женеве, и я дам понять, что мы не будем бездействовать и позволять нарушать права [человека]», — приводит его слова Reuters.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Согласно сообщению Кремля, стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки, «включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Зеленский переговорит с Байденом до его встречи с Путиным
Политика
Владимир Зеленский


Представитель Белого дома Джен Псаки сообщала, что Вашингтон стремится восстановить в отношениях с Москвой «предсказуемость и стабильность». По ее словам, американская сторона ожидает «сложного разговора» во время саммита из-за конфронтации в тех сферах, где у стран есть разногласия. Также она сообщила, что одной из тем переговоров будет ситуация на Украине и в Белоруссии.

Заместитель главы украинского МИДа Евгений Енин 28 мая заявил, что президент Украины Владимир Зеленский переговорит с Байденом до того, как тот начнет переговоры с Путиным. По его словам, Министерство иностранных дел Украины сейчас «тщательно готовит повестку дня» для беседы Байдена и Зеленского.

Встреча в Женеве будет первой на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Провести очную встречу предложил Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля.

Авторы
Андрей Гатинский, Анастасия Батманова Анастасия Батманова
Джо Байден США Владимир Путин саммит
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