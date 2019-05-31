МИД обвинил министерство Косово в презрении к дипломатическим нормам

Действия в отношении российского сотрудника ООН, которого задержали и объявили персоной нон-грата, рассматриваются как презрение к нормам дипломатического общения, указали в ведомстве

Михаил Краснощеков (Фото: Павел Бушуев / ТАСС)

Министерство иностранных дел России заявило, что действия властей Косово в отношении сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова будут иметь далеко идущие последствия. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

В МИДе напомнили, что россиянина задержали и «жестоко избили» в ходе операции косовского спецназа, а позднее объявили персоной нон-грата. Как отметили в ведомстве, подобные действия руководства Косово рассматриваются как продолжение обострения межнациональных отношений в крае и презрение к нормам дипломатического общения.

«Это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — подчеркнул МИД. В ведомстве указали, что такие действия возможны «только в условиях потакания» Косово со стороны Запада. При этом МИД указал, что решением объяснить Краснощекова персоной non grata, приняло «министерство иностранных дел» Косово. Россия не признает Косово в качестве независимого государства.

Краснощекова задержали 28 мая в ходе полицейской операции в населенных сербами муниципалитетах на севере Косова. Президент частично признанной страны Хашим Тачи заявил, что россиянин пытался помешать полиции. Помимо него задержали албанцев, сербов и боснийцев.