Шесть стран Европы выступили за заморозку активов России до мира

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала Россию прекратить «тактику затягивания» и немедленно согласиться на безоговорочное прекращение огня

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Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также глава европейской дипломатии Кая Каллас выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до тех пор, пока конфликт на Украине не прекратится. Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте испанского внешнеполитического ведомства.

«Мы вновь заявляем, что активы России должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не возместит ей причиненный ущерб», — говорится в нем.

Страны также выразили готовность продолжать оказывать давление на Россию, включая введение новых санкций, чтобы «предоставить Украине наилучшие возможности для обеспечения справедливого и прочного мира».

Каллас в соцсети X написала, что Россия должна прекратить «тактику затягивания» и немедленно согласиться на безоговорочное прекращение огня. По ее словам, Евросоюз вместе с партнерами «по-прежнему привержен политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке» Киева. «Мир должен быть справедливым и прочным», — подчеркнула она.

Летом 2024 года страны G7 согласовали механизм использования замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет о предоставлении Киеву кредита на сумму около $50 млрд, который будет погашаться за счет будущих процентов с российских активов. В декабре США перевели Украине первый транш в размере $1 млрд из $20 млрд кредита под обеспечение доходами от российских активов. В марте этого года Киев получил от Лондона первые $970 млн, а позднее — около $1,7 млрд от Канады из доходов от замороженных активов России.

Россия считает любое использование своих заблокированных активов воровством.

На прошлой неделе издание EU Observer писало, что Евросоюз начал подготовку 17-го пакета санкций против России. ЕС отверг требование России снять западные санкции в обмен на прекращение огня в Черном море. Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер называла среди условий смягчения или отмены ограничений прекращение боевых действий и «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины. Кремль связал отказ страны ЕС с тем, что те «не хотят действовать в унисон с усилиями» России и США «для выхода в мирное русло» на Украине.