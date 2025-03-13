Канада выделила Украине первый транш в $1,7 млрд из доходов от активов России

Канада выделила Украине первый транш из доходов от активов России

Речь идет о предоставлении Киеву около $1,7 млрд из доходов от замороженных активов России. Москва считает любое использование своих заблокированных активов воровством

Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украина получила от Канады около $1,7 млрд из доходов от замороженных активов России, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

Деньги выделены в рамках программы стран G7

— Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), которая предполагает предоставление Киеву чрезвычайных кредитов за счет доходов от заблокированных российских активов.

«Это первый транш от Канады, которая в целом выделила 5 млрд канадских долларов в рамках Extraordinary Revenue Acceleration, что предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов», — отметил Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко назвал Оттаву «надежным и непоколебимым партнером Украины» и поблагодарил за поддержку.

«В 2025 году Канада председательствует в G7, и я рассчитываю на усиление нашего сотрудничества и сохранение фокуса внимания на потребностях Украины», — отметил Марченко, его слова приводит УНИАН.

В марте Киев получил от Лондона первые $970 млн, обеспеченные доходами от замороженных активов России. В декабре США перевели Украине первый транш в размере $1 млрд из $20 млрд кредита под обеспечение доходами от российских активов.

Летом 2024 года страны G7 согласовали механизм использования замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет о предоставлении Киеву кредита на сумму около $50 млрд, который будет погашаться за счет будущих процентов с российских активов.

Россия считает любое использование своих заблокированных активов воровством. «Конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения. И в случае, если будут попытки реализации, эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия», — предупреждали в Кремле.