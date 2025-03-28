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Война санкций ,  
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ЕС начал подготовку 17-го пакета антироссийских санкций

EU Observer узнал о работе ЕС над 17-м пакетом антироссийских санкций
Сюжет
Война санкций
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз начал работать над 17-м пакетом антироссийских санкций, пока этот процесс на очень ранней стадии, сообщил изданию EU Observer европейский дипломат.

Второй дипломат заявил, что ожидаются предложения от Еврокомиссии. Предположительно, их представят в начале лета, уточнил третий собеседник EU Observer.

В то же время один из дипломатов высказал сомнения по поводу таких сроков: «Мы должны посмотреть, как будут развиваться [мирные] переговоры США, России и Украины».

16-й по счету пакет европейских санкций был введен в годовщину начала Россией военной операции на Украине — 24 февраля 2025 года. Под них, в частности, попали председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, Владимир Колбин (которого в ЕС называют сыном «друга детства президента Владимира Путина» Петра Колбина), телеведущая Юлия Барановская, бизнесмен Альберт Авдолян, комик Михаил Галустян, Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН, РАНХиГС, биржа криптовалют Garantex и др. Евросоюз также запретил поставки «контроллеров для видеоигр, игровых контроллеров, контроллеров летных симуляторов, геймпадов, джойстиков», поскольку подобные устройства, по мнению Брюсселя, используются российской армией для управления беспилотниками в боевых действиях на Украине.

Россия считает санкции незаконными. МИД в ответ расширил российский стоп-лист.

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