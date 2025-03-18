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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил о прогрессе Европы в обсуждении изъятия активов России

Bloomberg сообщил о прогрессе Европы в обсуждении изъятия российских активов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Великобритания и Евросоюз обсудят конфискацию российских активов, чтобы усилить давление перед переговорами на Украине, пишет Bloomberg. Москва предупреждала, что сочтет любые действия с ними «воровством»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Великобритания и ЕС поднимут вопрос о конфискации замороженных активов России для увеличения расходов на оборону и усиления экономического давления на Москву перед мирными переговорами по урегулированию на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как уточнили собеседники агентства, переговоры будут касаться обеспечения необходимой юридической и финансовой основы для изъятия денежных средств. Несмотря на сопротивление этой инициативе ряда европейских стран, в частности Бельгии и Германии, наблюдается прогресс в этом вопросе, добавили они.

По данным Bloomberg, тема конфискации российских активов может подняться во время переговоров министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главы дипломатии ЕС Каи Каллас во вторник, 18 марта. Они также обсудят предложение ЕС разрешить членам объединения инвестировать €150 млрд на вооружение ряда третьих стран, таких как Великобритания, Норвегия и Швейцария. Как подчеркивает агентство, в этом случае Лондону не пришлось бы делать взнос, а британские оборонные компании получили бы заказы от европейских государств.

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«Не США постоянно выражают обеспокоенность по поводу суверенных активов, <...> это происходит в Европе, — заявил Лэмми в Палате общин накануне, добавив, что позиция Германии по этому вопросу может измениться после смены правительства. — Жизненно важно, чтобы мы укрепили наше партнерство с ЕС и работали сообща, чтобы положить конец этой войне и обеспечить безопасность всех наших граждан».

После начала военной операции на Украине страны ЕС, G7 и Австралии заморозили активы российского Центробанка на сумму порядка $280 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным Bloomberg, также в результате санкций против россиян замороженными оказались активы на сумму порядка $58 млрд, в том числе дома, яхты и частные самолеты.

Москва считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством».

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Россия Украина Великобритания ЕС российские активы конфискация Военная операция на Украине Кая Каллас
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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