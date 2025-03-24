Какие шансы у «канадского Трампа» стать новым премьером

Новый премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных выборов. Кто составит ему конкуренцию в борьбе за премьерское кресло и что окажется в центре предвыборной кампании — в статье РБК

Марк Карни (Фото: Blair Gable / Reuters)

Как досрочные выборы в Канаде связаны с действиями Трампа

22 марта премьер-министр Канады Марк Карни обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон, представляющей британского монарха, с просьбой распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы 28 апреля (по плану они должны были состояться в октябре). Саймон дала согласие.

Карни, в прошлом глава Банка Англии, в первой декаде марта возглавил правящую в Канаде Либеральную партию, а затем и сменил в должности премьера Джастина Трюдо. Последний руководил партией с весны 2013 года, а кабинетом — с осени 2015-го; он был вынужден подать в отставку из-за снижения популярности либералов и давления однопартийцев, связанного в том числе с тем, что летом прошлого года Либеральная партия проиграла дополнительные выборы на освободившиеся места в парламенте от Торонто и Монреаля — некогда оплотов партии Трюдо. К декабрю рейтинг одобрения деятельности самого премьера упал до рекордно низкой отметки 22%.

Одним из наиболее серьезных ударов по позициям Трюдо стала отставка вице-премьера Христи Фриланд в середине декабря. Свое решение она объяснила возросшими разногласиями с главой правительства по поводу того, как реагировать на угрозы Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадские и мексиканские товары. Фриланд раскритиковала Трюдо за «дорогостоящие политические уловки» вроде двухмесячных налоговых каникул и выдачи канадцам чеков на 250 канадских долларов ($175) в условиях, когда необходимо готовиться к серьезному экономическому противостоянию с США.

В итоге 6 января Трюдо объявил о своей отставке, признав наличие раскола внутри страны и в собственной партии. Новым лидером Либеральной партии был избран 60-летний Карни, прежде не занимавший выборных должностей, но руководивший Банком Канады (2008–2013) и Банком Англии (2013–2020). Причем среди его соперников на внутрипартийных выборах была и Фридланд. Возглавив правительство, Карни став одним из немногих канадских лидеров без места в парламенте. Процедуры по его вступлению в должность завершились 14 марта. Свою первую заграничную поездку в качестве премьера Карни совершил не в США, а во Францию и Великобританию.

В результате переговоров и уступок со стороны Мексики и Канады обещанные Трампом 25-процентные тарифы на канадские и мексиканские товары вступили в силу не в начале февраля, как планировалось, а 4 марта. Вскоре Трамп отменил их для автокомплектующих из двух стран сроком на месяц, а затем до 2 апреля вывел из-под действия новых пошлин все товары, попадающие под трехстороннее торговое соглашение (USMCA). 10 марта в ответ на американские пошлины власти провинции Онтарио увеличили на 25% цену на электроэнергию, поставляемую в штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк, однако вскоре отказались от этой меры под давлением Вашингтона. 12 марта США ввели 25-процентные тарифы на импортируемые сталь и алюминий (Канада — ключевой поставщик и того, и другого). А 2 апреля вступят в силу американские глобальные «зеркальные» тарифы в отношении тех стран, которые взимают пошлины с ввозимых из США товаров. Затронут они и Канаду. Параллельно Трамп упорно предлагает Канаде отказаться от суверенитета и стать 51-м штатом США. Границу между двумя странами протяженностью почти 9 тыс. км он называет «искусственной разделительной линией».

Экономические давление США, видимо, станет одной из центральных тем 36-дневной предвыборной кампании в Канаде: предпринимаемые Вашингтоном меры могут как укрепить, так и пошатнуть позиции правящей партии. Объявляя о досрочных выборах, Карни назвал начатую Трампом торговую войну «самым серьезным кризисом за всю нашу жизнь». «Он хочет сломить нас, чтобы Америка могла завладеть нами. Мы не позволим этому случиться. Мы оправились от шока, вызванного предательством, но мы никогда не забудем извлеченные из него уроки. Мы должны заботиться о себе. Мы должны заботиться друг о друге», — заявил он. Ему вторила Фридланд, охарактеризовавшая действия Трампа как «самый серьезный вызов нашей стране со времен Второй мировой войны».

Что известно о противостоящем Карни «канадском Трампе»

Скорые выборы, скорее всего, продиктованы желанием Либеральной партии воспользоваться улучшением рейтингов, произошедшим после смены руководства. Согласно усредненным данным опросов, собранных CBC, либералы лидируют, хотя и с минимальным отрывом, и могут рассчитывать на 37,7% голосов, а их ближайших конкурентов, консерваторов, готовы поддержать 37%. На третьем месте Новая демократическая партия с 11,4%, на четвертом — Квебекский блок с 6,4%.

Лидер консерваторов, 45-летний Пьер Пуальевр, ощутимо младше премьера, но гораздо опытнее в политическом смысле — в Палату общин он был впервые избран в 25-летнем возрасте. А в 20 лет он выиграл $10 тыс. за эссе на тему «Став премьер-министром, я бы... », в котором констатировал, что «канадские политические институты привели к увяданию нашей демократии». В 2013–2015 годах, когда консерваторы находились у власти, Пуальевр занимал пост сначала министра демократических реформ, а затем министра занятости и социального развития. Главой Консервативной партии он стал 10 сентября 2022 года.

В качестве лидера оппозиции Пуальевр активно критиковал миграционную политику либералов, выступал за развитие энергетического сектора и снижение бюджетных расходов и налогов (включая отмену сбора за выбросы углекислого газа, выведенного в рамках борьбы с изменением климата), называя Трюдо и его соратников «радикальными социалистами». На протяжении своей политической карьеры он также неоднократно призывал ужесточить уголовное законодательство, ходил на интервью к консервативным подкастерам, поддерживал противников обязательной вакцинации от ковида и призывал не допускать трансгендеров до соревнований в женских видах спорта. В конце декабря на фоне стремительного падения рейтингов Трюдо Пуальевр выглядел уверенным претендентом на премьерское кресло, имея преимущество более чем 20%.

Некоторые СМИ сравнивали Пуальевра с Трампом из-за сходства риторики, но сейчас оно сыграло с ним злую шутку. После угроз Трампа аннексировать Канаду Пуальевр поспешил заявить, что Оттава больше не может полагаться на американцев. А в последние недели вместо своего прежнего девиза «Канада сломана» он стал использовать новый, весьма похожий на лозунг республиканца, — Canada First («Канада прежде всего»). Но это, очевидно, попытка воззвать к патриотическим чувствам сограждан и продемонстрировать готовность говорить с Вашингтоном на равных. На сайте Консервативной партии содержатся следующие положения плана Canada First.

«Введем ответные пошлины на американские товары в следующем порядке: товары, которые мы производим сами, товары, в которых мы не нуждаемся, товары, которые мы можем купить где-то еще».

«Почти каждый пенни из собранных тарифов направим на облегчение налогового бремени, выделив определенную сумму на адресную помощь рабочим, наиболее пострадавшим от американских тарифов».

«Восстановим наши вооруженные силы и вернем контроль над нашими границами, чтобы вернуть доверие наших партнеров, утвердить наш суверенитет, защитить наш народ и поставить Канаду превыше всего».

«Я буду настаивать, чтобы президент [США] признал независимость и суверенитет Канады. Я буду настаивать, чтобы он прекратил облагать тарифами нашу нацию, и в то же время я буду укреплять нашу страну, чтобы мы могли твердо стоять на ногах и противостоять американцам там, где это необходимо», — пообещал Пуальевр в первой предвыборной речи. По его словам, Канада должна быть одновременно «уважительной и твердой» по отношению к Трампу.

Ранее президент США заявил, что ему нет дела до того, кто победит на выборах в Канаде, но предпочел бы иметь дело с либералом, а Пуальевр ему «не друг». Канадский политик воспринял это скорее как комплимент. «Знаете что? Он прав… Я сильный лидер, со мной трудно иметь дело. Я тверд в своих убеждениях и всегда буду ставить Канаду превыше всего», — сказал лидер консерваторов на пресс-конференции 19 марта.