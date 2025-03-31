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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Эксперт из Китая назвал условие для отправки миротворцев на Украину

Глава Института России и Евразии ВКПУ: КНР может послать миротворцев на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Китай отправит своих миротворцев на Украину, если его об этом попросят стороны конфликта, допустила директор Института России ВКПУ. По ее словам, в Пекине хотят, чтобы мирный процесс учитывал интересы безопасности всего континента
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай может направить миротворцев на линии соприкосновения между Россией и Украиной, если получит соответствующий запрос от обеих сторон, заявила директор Института изучения России и Евразии Восточно-Китайского педагогического университета (ВКПУ) Цюй Вэньи в комментарии РБК на полях Российско-китайской конференции международного клуба «Валдай».

«Я считаю, что если Россия и Украина посчитают правильным, чтобы Китай отправил миротворцев, то Пекин, конечно, окажет с этим помощь», — сказала она. Эксперт напомнила, что Пекин выступает за разрешение конфликтов путем мирных переговоров, и поэтому приветствует диалог между сторонами. По ее словам, важно, чтобы в ходе текущих переговоров учитывались интересы обеих сторон конфликта, тогда как прежняя администрация США учитывала лишь озабоченности Украины. «Также важно обеспечить коллективную безопасность всего континента и даже мира, а не только одной страны или одного блока», — отметила Цюй.

Пекин опроверг обсуждение отправки китайских миротворцев на Украину
Политика
Фото:Dominique A. Pineiro / Zuma / Global Look Press

Ранее в МИД Китая опровергли сообщения СМИ о том, что Пекин якобы рассматривает присоединение к «коалиции желающих» — объединению стран, которые готовы отправить на Украину миротворцев для обеспечения режима прекращения огня. 27 марта в Париже прошел очередной саммит «коалиции желающих», на нем присутствовали представители более 30 стран, преимущественно европейских (Китая там не было). Участники договорились, что в течение трех недель подготовят предложения о мониторинге соблюдения режима прекращения огня на Украине. Москва выступает против задействования в качестве миротворцев военнослужащих из стран НАТО, но допускает размещение на Украине невооруженных наблюдателей, «гражданской миссии», которая бы следила за соблюдением условий мира.

23-25 марта в Эр-Рияде прошли переговоры США с Россией и Украиной. По их итогам Москва и Вашингтон объявили о готовности обеспечить реализацию «черноморской инициативы», которая предполагает обеспечение безопасности судоходства в Черном море, неприменение силы против коммерческих судов и их использование в военных целях. В Кремле выдвинули ряд условий, связанных со снятием ряда ограничений и санкций, в том числе с Россельхозбанка. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые требования Москвы касаются рестрикций ЕС.

В итоговых заявлениях, опубликованных американской стороной, также была подтверждена разработка мер, касающихся моратория на удары по объектам энергетики. Кремль озвучил срок действия этой инициативы — 30 суток начиная с 18 марта — и приложил список объектов, поражающих под его действие. В Москве подчеркнули, что в случае нарушения моратория одной из сторон другая освобождается от обязательств по его соблюдению.

По словам Цюй, в Пекине не обеспокоены сближением Москвы с Вашингтоном, а, напротив, видят выгоду в возможной нормализации отношений между двумя странами, поскольку потенциальное снятие западных санкций положительно скажется на экономическом сотрудничестве России и Китая. Эксперт также усомнилась, что налаживание американо-российских связей станет фактором сдерживания Китая. Она пояснила, что администрация Дональда Трампа заинтересована не только в завершении конфликта на Украине, но и в обеспечении собственной гегемонии, что идет вразрез с интересами не только Пекина, но и самой Москвы. Более того, экономики России и США не настолько взаимодополняющие, как экономики России и Китая: в частности, в сфере энергетики Москва и Вашингтон скорее соперничают.

Хотя в результате конфликта и западных санкций возросло присутствие китайских компаний на российском рынке, об односторонней зависимости речи не идет, считает Цюй. По ее словам, Китай не в меньшей степени зависит от поставок российской нефти. «Сама по себе сильная взаимозависимость не является проблемой и может, напротив, укрепить политическое доверие», — сказала Цюй.

При этом эксперт указала, что Россия стремится к диверсификации поставщиков, импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета, поэтому вне зависимости от того, удастся ли достичь прогресса по нормализации российско-американских отношений, Москве и Пекину придется пересмотреть форматы экономического сотрудничества. «Китай, как и Россия, заинтересован в нормализации отношений с США. Но это не настолько важный вопрос для нашего развития», — добавила она.

Макрон анонсировал отправку «сил сдерживания» на Украину
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

Ранее Financial Times писала, что в КНР опасаются, что США предпримут попытку «вбить клин» между Пекином и Москвой, а российско-американское сближение — это уловка, которая позволит Вашингтону сосредоточиться на сдерживании Китая. В распространенном в Пентагоне в середине марта временном руководстве по национальной обороне говорится, что «Китай является единственной постоянной угрозой», сообщает Washington Post. По данным газеты, при развитии вооруженных сил и выделении средств на отражение возможных угроз оборонное ведомство будет учитывать в качестве возможного военного столкновения только конфликт с Пекином. При этом одним из основных приоритетов высших должностных лиц Пентагона документ называет сдерживание захвата Тайваня Китаем.

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