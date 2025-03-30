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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Хегсет сместил приоритеты Пентагона в сторону защиты Тайваня

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В руководстве, разосланном по Пентагону, сказано, что сдерживание Китая и нацбезопасность являются главными приоритетами США, а в сдерживании угроз со стороны России, на Ближнем Востоке и Африке основную роль возьмут союзники
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Chris Kleponis / Global Look Press)

В распространенном в Пентагоне в середине марта временном руководстве по национальной обороне основными приоритетами называется сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление национальной безопасности, сообщает The Washington Post со ссылкой на документ, подписанный министром обороны США Питом Хегсетом.

Американский чиновник, знакомый с этим руководством, заявил The Wall Street Journal, что, похоже, промежуточные рекомендации не были выполнены.

WP поясняет, что девятистраничный документ устанавливает систему приоритетов для высших должностных лиц Пентагона и видение выполнения этой работы. По его данным, руководство почти полностью повторяет консервативный проект администрации Дональда Трампа — «Проект-2025» фонда «Наследие», включая дублирование кусков текста оттуда.

В документе говорится, что «Китай является единственной постоянной угрозой» и концепция того, как Пентагон будет создавать вооруженные силы и выделять средства для отражения предполагаемых угроз, будет учитывать в качестве возможного военного столкновения только конфликт с Пекином.

Для концентрации на Тихоокеанском регионе США будут оказывать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана, сказано в руководстве.

WP отмечает, что в Национальной оборонной стратегии предыдущей администрации на 2022 год особое внимание уделяется альянсам в противодействии угрозе со стороны России, а союзники называются «величайшим глобальным стратегическим преимуществом».

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Фото:Nathan Howard / Getty Images

Кроме того, там подчеркивается, что Вашингтон переключит внимание на антитеррористические операции против групп, обладающих возможностями и намерениями нанести удар по США. Газета пишет, что это сигнал о том, что Пентагон лишает приоритетности боевиков на Ближнем Востоке и в Африке, которые дестабилизируют ситуацию в регионе, но не стремятся совершать международные атаки.

Также руководство предписывает военным принимать более непосредственное участие в борьбе с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

Документ был представлен комитетам конгресса США по национальной безопасности. И республиканцы, и демократы назвали руководство запутанным, сообщил помощник конгрессмена, ознакомившегося с документом. «Существует противоречие между »мы хотим американской мощи и военного господства в мире, и мы хотим быть везде, но также и нигде», — подчеркнул он. — И это непоследовательно, и им будет трудно разработать соответствующую стратегию».

На прошлой неделе Трамп заявил, что США не хотят войны с Китаем, но если она случится, Штаты «были бы очень хорошо оснащены для этого».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Пентагон Китай приоритеты Тайвань
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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