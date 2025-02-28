Эксперты оценили угрозу для Китая от сближения России и США

Ряд китайских аналитиков считают, что Трамп может стать «Никсоном наоборот» и сблизиться с Россией, чтобы ослабить Китай. Глава МИД страны назвал обреченными попытки США «поссорить» Москву с Пекином

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Резкий разворот во внешней политике США при Дональде Трампе и сближение Вашингтона с Москвой и Пекином открывают новые возможности для китайского лидера Си Цзиньпина, но и несут в себе риски, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов и аналитиков.

Трамп может быть более открыт к переговорам с Китаем о торговле, экспортном контроле и ситуации вокруг Тайваня. Но в то же время в Китае опасаются, что США попытаются «вбить клин» между Пекином и Москвой. «Сейчас мы вступаем в новый мир. С Трампом 2.0 этот либеральный международный порядок рушится», — заявил исполнительный директор Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета Ван Дун.

По мнению ряда китайских аналитиков, сближение Соединенных Штатов с Россией может быть уловкой, чтобы Вашингтону было легче сосредоточиться на сдерживании Китая.

Как сообщил доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг, некоторые китайские ученые считают, что Трамп может стать «Никсоном наоборот». Он имеет в виду решение 37-го президента США Ричарда Никсона восстановить отношения с Китаем в 1970-х, чтобы вместе оказать давление на Советский Союз. Сейчас же, по мнению аналитиков, ослабить попытаются Пекин.

При этом бывший старший директор по России в Совете национальной безопасности США Томас Грэм убежден, что Вашингтон не сможет нарушить планы Москвы по сближению с Пекином. «Си и Путин постоянно разговаривают. Они лучшие друзья», — сказал эксперт. Он назвал заблуждением представление о том, что США «отдадут россиянам Украину и все, что они хотят в Европе», а Россия в ответ разорвет связи с Китаем.

Профессор Пекинского университета Ван Дун отметил, что любое соглашение, которое заключит Трамп, может расторгнуть следующая администрация. «Будь вы на месте лидеров, сидящих в Пекине и Москве, были бы вы настолько наивны, чтобы верить, что все проблемы между Москвой и Вашингтоном просто исчезнут?» — задался вопросом эксперт.

На этой неделе официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что попытки США «поссорить» Москву с Пекином обречены. Так он ответил американскому госсекретарю Марко Рубио, по словам которого Вашингтон хочет ослабить связи между Пекином и Москвой, при этом не провоцируя разногласий между странами. Рубио считает, что если Россия станет «постоянным младшим партнером» Китая, это создаст проблемы для США, так как им будут противостоять две ядерные державы.

24 февраля Си поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и заявил, что две страны — хорошие соседи, «которых невозможно разлучить». Как сообщили в Кремле, лидеры отметили, что российско-китайская «внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах, <...> не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо».