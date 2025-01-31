Пашинян заявил, что ему больше не о чем спорить с Лукашенко
Армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал завершенным свой диалог с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает News.am. Отношения двух политиков ухудшились несколько месяцев назад.
«При всем уважении, мой диалог с Лукашенко завершен. С ним мне больше спорить не о чем», — заявил премьер Армении.
В мае 2024-го белорусский президент посетил Азербайджан и рассказал о разговоре с президентом Ильхамом Алиевым перед «освободительной войной» (News.am отмечает, что речь о войне 2020 года в Нагорном Карабахе). По итогам этой беседы стороны «пришли к выводу, что в войне победить можно», сказал белорусский президент, и «очень важно удержать эту победу».
После этого Пашинян заявил, что знает «как минимум две страны» из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, ее члены — Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, Армения на данный момент «заморозила» членство), «которые участвовали в подготовке войны» против Еревана. Позднее Пашинян потребовал извинений от Лукашенко, а также сказал, что не будет посещать Белоруссию, пока Лукашенко возглавляет страну. В декабре два политика поспорили по поводу участия армянских представителей в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске в мае из-за того, что Пашинян настаивал на видеоформате участия.
26 января Лукашенко отметил, что власти Армении на него «обижаются» из-за поддержки им Азербайджана. «Господь с вами, я всегда поддерживал здравый смысл, был за то, чтобы не было войны, чтобы мы не дрались друг с другом», — сказал он.
По его словам, он был посредником между Ереваном и Баку, Алиев предложил экономическое сотрудничество и инвестиции. «У Алиева даже не было цели воевать с Арменией», — отметил Лукашенко. Но Армения на диалог не пошла.
«То, что произошло, — вина руководства в Армении. Только их вина», — заявил Лукашенко.
Он также предупредил, что Пашинян может «уничтожить» Армению, поскольку настраивает против нее Россию и «заигрывает» с ЕС.
26 января в Белоруссии прошли президентские выборы, Лукашенко победил на них с результатом более 86%. Пашинян не поздравил его с победой, а Алиев — поздравил. В телефонном разговоре лидеры отметили, что Минск и Баку нацелены на развитие дружественных отношений.
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