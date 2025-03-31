Хаменеи пообещал «сокрушительный ответ» на провокации США и Израиля
Иран ответит на провокации со стороны США и Израиля, заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, передает IRNA.
«Они угрожают, что будут совершать злодеяния. Но если со стороны США и сионистского режима последуют провокации, они непременно получат сокрушительный ответ. Народ Ирана, как и прежде, даст отпор подстрекателям», — сказал он.
30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану грозят «бомбардировки, подобных которым они прежде не видели», и вторичные пошлины, если он не заключит соглашение с США. Несколькими днями ранее глава государства предрекал, что с Ираном «произойдут очень плохие вещи», если странам не удастся договориться по вопросу ядерной программы. По словам американского президента, сейчас Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по соглашению.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что страна не намерена возобновлять ядерную сделку в том виде, в котором она существовала раньше. «Наша ядерная ситуация значительно улучшилась, и мы не можем вернуться к прежним условиям», — сказал он.
На этом фоне Tehran Times сообщила, что иранские ракеты по всему миру готовы к запуску.
В начале марта Трамп заявил, что направил руководству Исламской Республики письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с возможной разработкой Тегераном ядерного оружия. После этого Хаменеи сказал, что его страна не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы. Трампа или США он при этом не упомянул.
Позднее портал Axios раскрыл содержание письма Трампа к Хаменеи. Источники портала рассказали, что оно было «жестким». Американский президент предложил переговоры о новой ядерной сделке и дал двухмесячный срок на их проведение (момент начала отсчета остался неясным), а также предупредил о последствиях. Axios отметил, что, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона, возрастут шансы, что США или Израиль предпримут военные действия против ядерных объектов Ирана.
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