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Хаменеи пообещал «сокрушительный ответ» на провокации США и Израиля

Хаменеи: Иран даст сокрушительный ответ на провокации США и Израиля
Так Иран ответил Трампу на угрозу невиданных ранее бомбардировок. Вашингтон пытается оказать давление на Тегеран для заключения новой ядерной сделки
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Иран ответит на провокации со стороны США и Израиля, заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, передает IRNA.

«Они угрожают, что будут совершать злодеяния. Но если со стороны США и сионистского режима последуют провокации, они непременно получат сокрушительный ответ. Народ Ирана, как и прежде, даст отпор подстрекателям», — сказал он.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану грозят «бомбардировки, подобных которым они прежде не видели», и вторичные пошлины, если он не заключит соглашение с США. Несколькими днями ранее глава государства предрекал, что с Ираном «произойдут очень плохие вещи», если странам не удастся договориться по вопросу ядерной программы. По словам американского президента, сейчас Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по соглашению.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что страна не намерена возобновлять ядерную сделку в том виде, в котором она существовала раньше. «Наша ядерная ситуация значительно улучшилась, и мы не можем вернуться к прежним условиям», — сказал он.

На этом фоне Tehran Times сообщила, что иранские ракеты по всему миру готовы к запуску.

Tehran Times узнала о готовности Ирана к запуску ракет
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA (West Asia press Agency) / Reuters

В начале марта Трамп заявил, что направил руководству Исламской Республики письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с возможной разработкой Тегераном ядерного оружия. После этого Хаменеи сказал, что его страна не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы. Трампа или США он при этом не упомянул.

Позднее портал Axios раскрыл содержание письма Трампа к Хаменеи. Источники портала рассказали, что оно было «жестким». Американский президент предложил переговоры о новой ядерной сделке и дал двухмесячный срок на их проведение (момент начала отсчета остался неясным), а также предупредил о последствиях. Axios отметил, что, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона, возрастут шансы, что США или Израиль предпримут военные действия против ядерных объектов Ирана.

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Али Хаменеи Иран США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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Али Хаменеи
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