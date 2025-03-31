Tehran Times узнала о готовности Ирана к запуску ракет

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Ракеты по всему Ирану готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times.

По данным издания, значительное количество этих ракет размещено на подземных базах, способных выдержать авиаудары.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран подвергнется военной атаке и вторичным пошлинам, если Тегеран не заключит соглашение по ядерному оружию с Вашингтоном. 28 марта Трамп заявил, что с Ираном «произойдут очень плохие вещи», если страны не договорятся по вопросу ядерной программы.

В начале марта президент США передал властям Ирана письмо, в котором также пригрозил военными действиями в случае отказа Тегерана от заключения нового ядерного соглашения в течение двух месяцев. Иран отказался от проведения прямых переговоров с США, но оставил возможность непрямых контактов.



8 мая 2018 года во время своего первого президентского срока Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Американский президент тогда заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая условия соглашения.