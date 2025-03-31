 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия желает сделки по Украине, но если начнет затягивать — «я не буду рад этому», рассказал Трамп. Он пояснил, что точных сроков в этом процессе нет, и планирует ориентироваться на интуицию
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Для России существует крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп репортерам на борту Air Force One, передает The Hill.

«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал Трамп.

Вместе с тем, он пояснил, что сейчас не считает, что Россия затягивает, и уверен в намерении Москвы заключить сделку. Республиканец не согласился с утверждением, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным «находятся в нижней точке». Он сказал: «Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. <...> Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили».

Трамп признался, что был разочарован последними высказываниями Путина об украинском президенте Владимире Зеленском и отсутствии к нему доверия. По словам президента США, Путин «должен заключить с ним сделку, нравится он ему или нет, поэтому я был недоволен». В то же время президент США пообещал обеспечить Зеленскому большие проблемы, если тот не подпишет ресурсную сделку.

Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» по перемирию с Украиной
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Накануне вечером Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления. Тогда же республиканец добавил, что с Путиным у них «очень хорошие отношения» и что «гнев быстро рассеивается», если его российский коллега «поступает правильно». Вместе с тем, президент США пригрозил новыми санкциями против российской нефти, если по вине Москвы не удастся достичь прекращения огня между Россий и Украиной.

Так Трамп отреагировал на идею Путина ввести на территории Украины временное управление под эгидой ООН, что позволит провести на выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.

Путин говорил ранее, что считает идею о временном прекращении огня хорошей, но остаются нюансы, которые он мог бы обсудить с Трампом. Среди таких вопросов президент России назвал будущее украинских военных в Курской области, а также потенциальное продолжение мобилизации на Украине, поставки Киеву военных грузов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский заявил, что согласился на перемирие в расчете на отказ России
Политика
NYT рассказала, какие разногласия возникали у Украины и США
Политика
В Кремле объяснили слова Путина про внешнее управление на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Трамп увидел понимание Зеленским отсутствия перспектив для Украины в НАТОПолитика, 05:56
Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с КиевомЭкономика, 05:53
Ульянов назвал Запад незрелым для Мюнхенской речиПолитика, 05:18
В России стали реже дискриминировать при трудоустройствеОбщество, 05:11
Венгрия потребовала снять санкции с Усманова, Фридмана и МазепинаБизнес, 04:28
Эксперт предупредила о приостановке пенсии из-за отъездаОбщество, 04:22
МИД увидел желание западного бизнеса, что Россия «все забудет и простит»Бизнес, 04:09
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Трамп пригрозил Зеленскому очень большими проблемами за отказ от сделкиПолитика, 03:00
Axios узнал, что Эр-Рияд ждет Трампа после прекращения огня на УкраинеПолитика, 02:31
Дмитриев рассказал о переговорах с США по добыче ресурсов в РоссииЭкономика, 02:16
СК показал кадры с крыши в Мурманске, откуда мужчина стрелял по ППСОбщество, 01:38
СК раскрыл детали стрельбы мужчины с крыши по полицейским в МурманскеОбщество, 01:23
Губернатор прокомментировал стрельбу неизвестного с крыши в МурманскеОбщество, 00:43
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до четырех головСпорт, 00:25