Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом
Для России существует крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения огня с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп репортерам на борту Air Force One, передает The Hill.
«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал Трамп.
Вместе с тем, он пояснил, что сейчас не считает, что Россия затягивает, и уверен в намерении Москвы заключить сделку. Республиканец не согласился с утверждением, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным «находятся в нижней точке». Он сказал: «Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. <...> Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили».
Трамп признался, что был разочарован последними высказываниями Путина об украинском президенте Владимире Зеленском и отсутствии к нему доверия. По словам президента США, Путин «должен заключить с ним сделку, нравится он ему или нет, поэтому я был недоволен». В то же время президент США пообещал обеспечить Зеленскому большие проблемы, если тот не подпишет ресурсную сделку.
Накануне вечером Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления. Тогда же республиканец добавил, что с Путиным у них «очень хорошие отношения» и что «гнев быстро рассеивается», если его российский коллега «поступает правильно». Вместе с тем, президент США пригрозил новыми санкциями против российской нефти, если по вине Москвы не удастся достичь прекращения огня между Россий и Украиной.
Так Трамп отреагировал на идею Путина ввести на территории Украины временное управление под эгидой ООН, что позволит провести на выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.
Путин говорил ранее, что считает идею о временном прекращении огня хорошей, но остаются нюансы, которые он мог бы обсудить с Трампом. Среди таких вопросов президент России назвал будущее украинских военных в Курской области, а также потенциальное продолжение мобилизации на Украине, поставки Киеву военных грузов.
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