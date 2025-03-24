WSJ узнала, что тарифы США могут затронуть Россию

WSJ: 2 апреля США могут ввести тарифы в том числе для России

Россия может попасть в список стран, в отношении которых США введут зеркальные тарифы из-за торгового дисбаланса, пишет WSJ. При этом Вашингтон рассматривает более направленное применение меры

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Тарифы в отношении продукции из ряда стран, которые администрация США собирается вводить 2 апреля, скорее всего, будут более направленными, сообщают Bloomberg и The Wall Street Journal. По их данным, хотя меру все же собираются ввести в этот день, об отраслевых тарифах объявлено не будет.

WSJ со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщает, что меры по-прежнему будут касаться стран, на которые приходится большая часть импорта США — примерно 15% государств с сохраняющимся торговым дисбалансом. Ожидается, что список будет близок к рекомендациям торгового представителя США в прошлом месяце, в него войдут Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие, сказал один из собеседников газеты.

По данным издания, до этого Белый дом планировал поделить партнеров по торговле на три категории — с высоким, средним и низким уровнем вводимых тарифов, но теперь склоняется в пользу индивидуального подхода. Тем не менее, говорят источники WSJ, странам, которые попадут под действие меры, следует ожидать значительного повышения пошлин.

Собеседники газеты из бизнес-среды, в том числе обсуждавшие с Белым домом возможные последствия тарифов, заявляют, что американская администрация вряд ли предоставит исключения из них. По словам одного из источников, присутствовавших на встрече президента Дональда Трампа с руководителями нефтяных компаний, глава государства заявил, что не хочет предоставлять исключения в отношении тарифов, но может рассмотреть возможность их введения.

Трамп подписал указ о введении зеркальных таможенных пошлин, которые будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны, еще в феврале. Введение мер было отсрочено до 2 апреля.

Республиканец считает несправедливым дисбаланс в торговле с рядом стран, в том числе с государствами Евросоюза. Он уже ввел 25-процентные пошлины в отношении европейских стали и алюминия, которые действуют с 12 марта. ЕС решил ответить. «Поскольку США применяют тарифы на сумму $28 млрд, мы отвечаем контрмерами на сумму €26 млрд», — сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Также США ввели тарифы на продукцию из Канады, Мексики и Китая. Страны приняли ответные меры, Пекин и Оттава обратились с иском в ВТО.