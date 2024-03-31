Краснов сообщил о жалобах на задержку выплат раненым на военной операции

Генпрокурор сообщил об обращениях по задержке выплат участникам военной операции, которые полагаются в связи с ранениями и присвоением госнаград. Ранее Владимир Путин называл задержки с выплатами проявлением бюрократических сбоев

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В последнее время поступает много обращений по задержке с выплатами участникам военной операции, полагающимися в связи с ранениями и в связи с присвоением государственных наград. Об этом генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем телеграм-канале.

«К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало. Первоначально были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплатой денежного довольствия», — рассказал Краснов.

Генпрокурор заявил, что по каждому случаю «мы реагируем оперативно, там, где есть необходимость, реагируем жестко».

В начале января президент России Владимир Путин связал возможные задержки выплат участникам военной операции с бюрократическими сбоями. «Если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев», — говорил он. Путин подчеркивал, что все потребности военной операции финансируются в полном объеме.

В июне Краснов сообщил, что некоторые семьи мобилизованных россиян, обратившись к уполномоченным должностным лицам, не добились решения своих проблем. По его словам, они «вместо внимательного отношения порой сталкиваются с равнодушием чиновников», а это недопустимо.

«Мне известно, что есть и ряд других обращений семей мобилизованных граждан, которые хотели бы, чтобы им оказали социальную помощь. Но тем не менее чиновники местные проявили равнодушие и никак не помогли», — заявил тогда генпрокурор.

В России частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 года. Указа о завершении мобилизации издано не было. Чуть более чем через месяц глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о завершении мобилизации 300 тыс. россиян за 37 дней. Он подчеркнул, что военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников.

Через неделю после начала мобилизации Путин сообщил об ошибках во время ее проведения. «В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — заявил глава государства.

Глава государства в декабре 2023 года подчеркнул, что сейчас нет необходимости в проведении новой мобилизации.