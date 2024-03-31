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Военная операция на Украине ,  
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Франция пообещала Украине «старую, но рабочую» бронетехнику

Минобороны Франции пообещало Украине сотни бронемашин и зенитных ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина получит от Франции сотни бронетранспортеров VAB; этой технике больше 40 лет, но она функциональна и принесет ВСУ пользу, уверен глава Минобороны. Москва осуждает помощь Киеву
Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Франция в рамках нового пакета военной помощи Украине передаст Киеву сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню в интервью La Tribune.

«Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск», — сказал он (цитата по Le Parisien).

Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. Сейчас во французской армии их постепенно заменяют на машины нового поколения Griffon. По словам Лекорню, VAB — хотя и старая техника, но «все еще работает», она принесет Украине значительную пользу. «Мы можем говорить о сотнях машин [которые передадут Киеву] в 2024 и начале 2025 года», — добавил он.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Также в ответ на просьбы украинской стороны помочь с усилением ПВО Париж передаст Киеву новую партию ракет Aster 30 для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T Mamba. Это первая европейская противоракетная система средней дальности. Она была разработана консорциумом Eurosam, а ракеты Aster способны перехватывать воздушные цели на расстоянии 600 км. Франция и Италия передали Украине эти комплексы летом 2023 года.

В феврале Лекорню пообещал, что Париж продолжит поставлять Киеву средства противовоздушной обороны и артиллерию, в частности, самоходные артиллерийские установки Caesar. Также, сообщил министр, Украина станет первым получателем дронов-камикадзе, которые сейчас разрабатывает Франция.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников увеличить поставки систем ПВО, чтобы его страна смогла выйти из «заколдованного круга». Министр отмечал, что оружия, которое получает Украина, недостаточно, поставки задерживаются, партнеры заявляют, что Киев отступает и не может победить, а затем задаются вопросом, почему должны предоставить украинской стороне вооружение, которое «изменит правила игры».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция военная помощь зенитно-ракетный комплекс бронемашины
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