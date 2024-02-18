 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Франция решила поставить Украине экспериментальные дроны-камикадзе

Министр обороны Лекорню: Франция поставит Украине свои новейшие дроны-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине
Франция ведет разработку дронов-камикадзе, и одни из первых таких беспилотников получит Украина. Там они пройдут испытания в боевых условиях. Париж также продолжит поставки другой военной техники, например САУ Caesar
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Во Франции ведется разработка дронов-камикадзе, первым получателем этих аппаратов станет Украина, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.

«Этот проект [разработки дронов-камикадзе] я инициировал сразу после назначения, он находится на экспериментальной стадии. Украина будет в числе первых получателей этих дронов в ближайшие недели. Это также даст возможность провести боевые испытания этого оборудования нового поколения», — рассказал Лекорню.

По словам министра, Париж продолжит поставлять Киеву средства противовоздушной обороны и артиллерию. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar, в этом году украинская армия благодаря увеличению производства получит по меньшей мере 78 таких орудий. Как указал Лекорню, в этих САУ сейчас тестируется использование искусственного интеллекта для ускоренного обнаружения целей, на Украине проводится испытание этой разработки в ходе военных действий.

Франция поставляет ВСУ по 3 тыс. снарядов в месяц, отметил министр, но этого по-прежнему недостаточно. В этой области, подчеркнул Лекорню, республике нужно «восстановить полный суверенитет», для чего будет наращиваться производство: например, в следующем месяце начнется строительство завода, который обеспечит производство 150 тыс. боеприпасов в год.

Большинство французов выступили за продолжение помощи Украине
Политика

Рост использования беспилотников в ходе боевых действий отмечали как в России, так и на Украине. Президент Владимир Путин говорил, что опыт специальной военной операции показал «практически повсеместное» использование БПЛА, в связи с чем призывал расширить их внедрение в войсках. Поставки западной военной техники Киеву Москва осуждает и считает, что без этой поддержки украинская армия не сможет вести боевые действия.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный отмечал важность развития дронов в современных условиях, поскольку их применение позволит избежать «втягивания в позиционную войну», в которой у Украины «нет преимущества». В начале февраля президент страны Владимир Зеленский поручил проработать вопрос о выделении в структуре ВСУ Сил беспилотных систем.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция Украина беспилотники военная помощь
Материалы по теме
ВСУ атаковали дроном-камикадзе автобус в Белгородской области
Политика
Гладков сообщил об ударе дроном-камикадзе по экскаватору в Колотиловке
Политика
В России начали разрабатывать бюджетный аналог дрона-камикадзе «Герань»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
В Минобороны Литвы назвали срок поставки первых F-16 на Украину Политика, 17:11
Коммерческие помещения на первых этажах новостроек: стоит ли вкладываться РБК и ПИК, 17:06
Четырехкратная чемпионка мира по биатлону Вирер досрочно завершит сезон Спорт, 17:05
Украинские власти заявили о взрывах на инфраструктуре во Львове и Полтаве Политика, 16:44
Трамп после суда о мошенничестве запустил бренд золотых кроссовок Политика, 16:37
Команда Латыпова отдала свои бронзовые медали Спартакиады белорусам Спорт, 16:32
Ультрафиолет, воспаление и травма: почему появляется пигментация на коже РБК и Вирсавия, 16:30
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Боррель допустил решение ситуации на поле боя на Украине через три месяца Политика, 16:14
В Роскомнадзоре назвали причину массового сбоя в работе Telegram Технологии и медиа, 15:58
Франция решила поставить Украине экспериментальные дроны-камикадзе Политика, 15:50
Тарасова оценила победу ученицы Тутберидзе Петросян на Спартакиаде Спорт, 15:42
Кабмин Израиля заявил о диктате по созданию палестинского государства Политика, 15:33
Отступление ВСУ из Авдеевки. Видео Политика, 15:31
Эксперты назвали самой большой угрозой для доллара экономику США Экономика, 15:21