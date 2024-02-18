Франция решила поставить Украине экспериментальные дроны-камикадзе

Франция ведет разработку дронов-камикадзе, и одни из первых таких беспилотников получит Украина. Там они пройдут испытания в боевых условиях. Париж также продолжит поставки другой военной техники, например САУ Caesar

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Во Франции ведется разработка дронов-камикадзе, первым получателем этих аппаратов станет Украина, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.

«Этот проект [разработки дронов-камикадзе] я инициировал сразу после назначения, он находится на экспериментальной стадии. Украина будет в числе первых получателей этих дронов в ближайшие недели. Это также даст возможность провести боевые испытания этого оборудования нового поколения», — рассказал Лекорню.

По словам министра, Париж продолжит поставлять Киеву средства противовоздушной обороны и артиллерию. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar, в этом году украинская армия благодаря увеличению производства получит по меньшей мере 78 таких орудий. Как указал Лекорню, в этих САУ сейчас тестируется использование искусственного интеллекта для ускоренного обнаружения целей, на Украине проводится испытание этой разработки в ходе военных действий.

Франция поставляет ВСУ по 3 тыс. снарядов в месяц, отметил министр, но этого по-прежнему недостаточно. В этой области, подчеркнул Лекорню, республике нужно «восстановить полный суверенитет», для чего будет наращиваться производство: например, в следующем месяце начнется строительство завода, который обеспечит производство 150 тыс. боеприпасов в год.

Рост использования беспилотников в ходе боевых действий отмечали как в России, так и на Украине. Президент Владимир Путин говорил, что опыт специальной военной операции показал «практически повсеместное» использование БПЛА, в связи с чем призывал расширить их внедрение в войсках. Поставки западной военной техники Киеву Москва осуждает и считает, что без этой поддержки украинская армия не сможет вести боевые действия.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный отмечал важность развития дронов в современных условиях, поскольку их применение позволит избежать «втягивания в позиционную войну», в которой у Украины «нет преимущества». В начале февраля президент страны Владимир Зеленский поручил проработать вопрос о выделении в структуре ВСУ Сил беспилотных систем.