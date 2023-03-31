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Доходы власти ,  
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Кремль не будет публиковать декларацию о доходах Путина

Песков: Кремль не будет публиковать декларацию о доходах Путина
В России 1 марта вступил в силу закон об обезличенных декларациях депутатов и сенаторов. Сведения об их доходах решили прекратить публиковать уже с текущего года
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации сдали декларации о доходах, однако в этом году публиковать такие документы не будут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Декларации все сданы. Сегодня последний день, до конца дня они будут сданы все. Это делается регулярно. Наше антикоррупционное подразделение администрации президента сейчас будет их все проверять. Часто возникают к сотрудникам разные вопросы — и вопросы мелкие, и более серьезные. И тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в этом году публикация таких документов «не предусматривается».

В 2021 году Путин заработал 10,2 млн руб., говорилось в его декларации. Главе государства принадлежат две квартиры (площадью 77 и 153,7 кв. м), гараж, гаражное место, а также автомобили ГАЗ-21М и «Нива», следовало также из документа.

В России 1 марта вступил в силу закон об обезличенных декларациях депутатов Госдумы и законодательных органов регионов, а также членов Совета Федерации. Сведения об их доходах решили прекратить публиковать уже с этого года.

В январе, когда законодательная норма еще рассматривалась в парламенте, в Кремле объясняли инициативу тем, что условия военной операции на Украине «вносят свою специфику». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что госслужащие продолжат подавать сведения о доходах и расходах.

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Спикер Думы Вячеслав Володин отмечал, что парламентарии могут самостоятельно принять решение опубликовать свои декларации, если «намерены пойти на переизбрание, заинтересованы в том, чтобы быть открытыми».

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декларация о доходах Владимир Путин Дмитрий Песков

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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