Володин заявил о праве депутатов публиковать декларации по желанию

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Принятый закон, который позволяет публиковать лишь обобщенную и анонимную информацию из деклараций депутатов, никому не запрещает обнародовать декларации: это личное право каждого, заявил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте нижней палаты.

Володин пояснил, что новая норма позволяет депутатам «закрыться» от публики, но парламентарии, которые намерены пойти на переизбрание, заинтересованы в том, чтобы быть открытыми. «Если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть открыт: рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше уже либо будет доверие, либо нет», — пояснил спикер Госдумы.

Поправки не обязывают депутатов закрывать данные из деклараций — публикация такой информации остается их правом, подчеркнул политик. «Риторика в отношении того, что нам запрещают, на самом деле разбивается в пух и прах», — сказал он.

Дума приняла закон в третьем чтении 25 января. Авторы поправки об анонимной и обобщенной публикации деклараций о доходах — глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Вместо полной информации о доходах депутатов они предложили публиковать только краткую: сколько депутатов подали декларации и были ли в них нарушения. Никакой персональной информации в отчетах не будет.

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