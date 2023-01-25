Володин заявил о праве депутатов публиковать декларации по желанию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 16:13
Курский губернатор назвал невысоким риск вторжения со стороны Украины Политика, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:16
В России вводится новая налоговая «упрощенка». Кому она не доступна Pro, 16:14
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16:12
Ефимов сообщил о торгах на право реорганизации промзоны в Дегунине Город, 16:05
Посол России назвал опасным решение Германии передать Киеву танки Leopard Политика, 15:53
В школьную программу включат «Как закалялась сталь» и «Русский характер» Политика, 15:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Вы не выносите кофе или руколу: что это может говорить о вашем здоровье Pro, 15:47
ЛУКОЙЛ пригрозил судом после сообщений о поставках топлива Украине Бизнес, 15:46
В Казахстане прошли обыски и конфискации в нескольких криптообменниках Крипто, 15:40
Минобороны заявило об уничтожении немецких САУ на купянском направлении Политика, 15:40
На Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу по всей стране Политика, 15:38
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 15:37
Путин назвал целью спецоперации защиту людей «исторической России» Политика, 15:30
Политика ,  
0 

Володин заявил о праве депутатов публиковать декларации по желанию

Володин: депутаты смогут публиковать декларации о доходах по своему желанию
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Принятый закон, который позволяет публиковать лишь обобщенную и анонимную информацию из деклараций депутатов, никому не запрещает обнародовать декларации: это личное право каждого, заявил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте нижней палаты.

Володин пояснил, что новая норма позволяет депутатам «закрыться» от публики, но парламентарии, которые намерены пойти на переизбрание, заинтересованы в том, чтобы быть открытыми. «Если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть открыт: рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше уже либо будет доверие, либо нет», — пояснил спикер Госдумы.

Поправки не обязывают депутатов закрывать данные из деклараций — публикация такой информации остается их правом, подчеркнул политик. «Риторика в отношении того, что нам запрещают, на самом деле разбивается в пух и прах», — сказал он.

Дума приняла закон в третьем чтении 25 января. Авторы поправки об анонимной и обобщенной публикации деклараций о доходах — глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Вместо полной информации о доходах депутатов они предложили публиковать только краткую: сколько депутатов подали декларации и были ли в них нарушения. Никакой персональной информации в отчетах не будет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил внесение изменений «спецификой» проведения военной операции на Украине.

Теги
Персоны
декларации Госдума Депутаты Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с этого года
Политика
Песков объяснил отказ от публикации деклараций «спецификой» спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter