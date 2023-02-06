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Доходы власти ,  
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Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов

Президент Владимир Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов
Закон вступает в силу с 1 марта, ранее депутаты и сенаторы обязаны были отчитаться о доходах до начала апреля. Теперь сведения будут публиковаться в форме статистической информации без персональных данных
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации депутатов теперь будут публиковать в обобщенном виде без указания персональных данных. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон об общих принципах организации публичной власти. Теперь информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться «при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». Изменения вступают в силу с 1 марта.

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Новеллу о публикации деклараций депутатов и сенаторов только в обобщенном виде предложили как поправку ко второму чтению к законам «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и «О противодействии коррупции». Изначально в законопроекте речь шла об отмене ежегодного декларирования доходов и имущества исключительно для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Авторами поправки стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях.

Госдума приняла закон 25 января. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что депутатам никто не запрещает публиковать свои декларации, например, в соцсетях. «Более того, он правильно поступит», — указал спикер Госдумы. Он также заявил о планах обнародовать свою декларацию.
 

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декларации Депутаты доходы Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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