Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации депутатов теперь будут публиковать в обобщенном виде без указания персональных данных. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон об общих принципах организации публичной власти. Теперь информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться «при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». Изменения вступают в силу с 1 марта.
Новеллу о публикации деклараций депутатов и сенаторов только в обобщенном виде предложили как поправку ко второму чтению к законам «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и «О противодействии коррупции». Изначально в законопроекте речь шла об отмене ежегодного декларирования доходов и имущества исключительно для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Авторами поправки стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и Павел Крашенинников.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях.
Госдума приняла закон 25 января. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что депутатам никто не запрещает публиковать свои декларации, например, в соцсетях. «Более того, он правильно поступит», — указал спикер Госдумы. Он также заявил о планах обнародовать свою декларацию.